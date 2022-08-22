Ankaralılar, Büyükşehir'in düzenlediği Birlik Aşı Aşuresi'nde buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Orucu’nun ardında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Birlik Aşı Aşure” adlı bir etkinlik düzenleyerek binlerce Başkentliyi bir araya getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Muharrem Orucu’nun ardından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce Başkentliyi “Birlik Aşı Aşure” etkinliğinde bir araya getirdi. Semah töreni ile ünlü sanatçılar Özcan Türe ve Sabahat Akkiraz konserlerinin ilgiyle izlendiği etkinlikte konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, birlik aşuresinin, kardeşliğin ve dayanışmanın simgesi olduğunu vurguladı.

Ankara Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle birlikte düzenlediği etkinlikte, BELPA Mutfak’ta hazırlanan 20 bin aşure dağıtıldı. Dede Gürsoy Bakır’ın duasının ardından kazanın başına geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aşureyi karıştırdıktan sonra kaplara koyarak vatandaşlara dağıttı.

YAVAŞ’TAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

“12 gün boyunca tutulan yas-ı matemi, birlik aşımız ile birlikte noktalıyoruz” diyerek konuşmasına başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Öncelikle ettiğiniz niyazların ve tuttuğumuz yas-ı matem için verdiğimiz birlik aşının hak katında kabul olmasını dilerim. Birlik aşımızın, Ankara’mızdan başlayarak, bütün Türkiye’ye fitneye karşı kardeşliğin, fesada karşı dayanışmanın ve bir arada olmanın vesilesi olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN İNSANLIĞIN ŞEHİDİDİR”

“Tuttuğumuz yası matem, 1342 yıl önce hakkın, hukukun peşinde, yılmadan ve kararlılıkla giden Hazreti Hüseyin’in şehadeti içindir” diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, şöyle devam etti:

“Hz. Hüseyin’in gösterdiği o muazzam duruş, bugün de insanlık için bayraklaşmış durumdadır. Bizler de peygamber efendimizin ‘gözümün nuru’ dediği; ‘beni seven onları da sevsin’ şeklinde işaret ettiği Hz. Hüseyin’in yolunda adalet için çalışmaya, adaletle çalışmaya devam edeceğiz.”

Başkan Yavaş konuşmasını düzenlenen birlik aşuresinin birlik ve beraberliği daim kılmasını dileyerek sonlandırdı.

TÜRE VE AKKİRAZ’IN TÜRKÜLERİ BAŞKENTLİLERİ BÜYÜLEDİ

“Birlik Aşı Aşure” etkinliğinde sahne alan ünlü sanatçılar Özcan Türe ile Sabahat Akkiraz’ın türkülerine eşlik eden Başkentliler, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu (KYDF) Semah Ekibi’nin semahı da ilgiyle izledi.

Konser öncesinde birlik ve beraberlik mesajı veren, Sabahat Akkiraz şöyle konuştu:

“Bugün çok özel ve güzel bir gün… Mansur Başkana ve derneklere çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi birleştirdi sevgili dinleyenlerimizle… Aşure sadece bir tatlı değildir. Aşure direnişin sembolüdür. Aşure inancımızın aşıdır. Birlikteliğimiz daim olsun.’’

Türk Halk Müziğinin usta isimlerinden Özcan Türe ise, “Bugün burada olmaktan ve böyle bir etkinlikte dostlarla buluşmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Emek veren ve bizleri dostlarla buluşturan ve bugünleri önemseyen sevgili Mansur Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.