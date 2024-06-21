Ankaralılar güne her sabah sporla başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte spor yapılmasını teşvik eden projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. ''Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent'' sloganıyla kent genelindeki park ve rekreasyon alanlarında başlattığı “Parklarda Spor” etkinlikleri; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri 08.30-11.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte spor yapılmasını teşvik etmek amacıyla tüm vatandaşları “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla park ve rekreasyon alanlarında spor yapmaya davet ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin sağlıklı ve zinde bir hayat için kent genelindeki 17 parkta sürdürdüğü spor faaliyetleri; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri 08.30-11.00 saatleri arasında uzman spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleşiyor. Jimnastikten koşuya, esneme hareketlerinden spor aletlerinin kullanımına kadar birçok aktivitede vatandaşlara eşlik eden beden öğretmenleri, spor yaparken yapılan yanlışlar hakkında da bilgilendirmeler yapıyor.

BAŞKENTLİLER HEM SPOR YAPIYOR HEM DE EĞLENCELİ DAKİKALAR YAŞIYOR

Uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde açık havada düzenlenen programlara katılan başkentliler hem sağlıklı kalıyor hem de eğlenceli dakikalar yaşıyor.

Spor etkinliklerine yoğun talep olduğunu dile getiren Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Spor Proje Sorumlusu Nil Nihal Duman, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen Sağlıklı Adımlar Sağlıklı Başkent sloganlı Parklarda Spor Etkinlikleri 5 Haziran’da başlamış bulunmaktadır. Değerli Başkentlilere sağlık için spor yaptırıyoruz. Değerli beden eğitimi öğretmenlerimiz ve uzman antrenörlerimizle sahalardayız” dedi.

ABB’YE TEŞEKKÜR

Başkentliler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde başlattığı spor faaliyetlerine tam not verirken, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getiriyor:

-Serap Erk: “Spor etkinliği muhteşem geçiyor. Muhteşem bir proje bizler için… Çocuklu olduğumuz için bizlere güzel bir olanak sağlanmış, benim için harika… Burada zumba, pilates ve birçok etkinlik var. Hocalarımız bizimle yakından ilgileniyor. Spor merkezlerine insanların açıkçası gücü yetmiyor bundan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Tülay Şahin: “Burada günlerimiz çok güzel geçiyor. Yıllardır bu spor etkinliğine katılıyorum. Burada pilates ve zumba yapıyoruz, bize spor yaptıran hocamızdan da çok memnunuz.”

-Necla Pova: “Parklarda Spor Etkinlikleri benim için çok güzel ve dolu dolu geçiyor. Arkadaşım aracılığıyla öğrendim ve düzenli olarak katılıyorum. Hocalarımız eşliğinde step aerobik, zumba ve pilates yapıyoruz.”

17 NOKTADA SPOR FAALİYETİ

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine düzenlenen ve artık yaz aylarında gelenek hâline gelen Parklarda Spor Etkinlikleri’nin düzenlendiği parklar ise şöyle:

-Altınpark-Altındağ

-Kurtuluş Parkı-Çankaya

-Seğmenler Parkı-Çankaya

-Gazi Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi-Çubuk

-Göksu Parkı-Etimesgut

-Kelebek Su Parkı-Etimesgut

-Şehit Uzman Çavuş Can İnce Parkı- Etimesgut

-Necmettin Erbakan Parkı-Kahramankazan

-Esertepe Parkı (Esertepe Aile Yaşam Merkezi Önü)- Keçiören

-Şafak Tepe Parkı- Mamak

-GOP Parkı-Sincan

-Harikalar Diyarı Parkı- (3.Kapı Girişi)-Sincan

-Yunus Emre Sevgi Parkı- Sincan

-Cemre Parkı-Yenimahalle

-Erol Kaya Parkı- Yenimahalle

-Vedat Dalokay Parkı- Yenimahalle

-Zeynepcik Parkı- Yenimahalle