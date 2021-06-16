Ankaralılar güne sabah sporuyla başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te spor yapılmasını teşvik eden projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısıyla sağlıklı ve zinde bir yaşam için kent genelindeki 20 parkta uzmanlar eşliğinde düzenlenen ücretsiz spor faaliyetlerine Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te spor yapılmasını teşvik etmek amacıyla tüm vatandaşları “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla parklarda spor yapmaya davet etti.

Yaz aylarının gelmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 7’den 70’e tüm Başkentlileri parklarda spor yapmaya çağıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İnsan sağlığı her zaman önceliğimiz. 20 parkımızda uzman antrenörler ve beden eğitim öğretmenleri eşliğinde spor faaliyetleri düzenliyoruz. Ankara’mızda geleceğe emin ve sağlıklı adımlar ile yürümeye devam edeceğiz” dedi.

YAVAŞ’IN ÇAĞRISIYLA PARKLAR SPOR YAPAN VATANDAŞLARLA DOLUYOR

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren uzman antrenörler ve beden öğretmenleri eşliğinde haftanın 6 günü saat 07.30-11.00 saatleri arasında toplam 20 parkta sabah saatlerinde gerçekleştirilen spor faaliyetlerine olan katılım Başkan Yavaş’ın çağrısının ardından artmaya başladı.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği spor faaliyetlerinde uzman antrenör ve beden eğitimi öğretmenleri, sağlıklı ve zinde bir yaşam için doğru hareketler ile spor aletlerinin kullanımı konusunda eğitimler de veriyor.

SPOR FAALİYETLERİNDE DOĞRU HAREKETLER GÖSTERİLİYOR

Başkentlilere cimnastikten koşuya, esneme hareketlerinden spor aletlerinin kullanımına kadar birçok aktivitede eşlik eden beden öğretmenleri, spor yaparken yapılan yanlışlar hakkında bilgilendirme yaptıklarını da şu sözlerle ifade ettiler:

-Olga Soydan (Antrenör): “Spor projesini başlattığı için öncelikle Mansur Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnsanların sağlıklı olması bizim önceliğimiz onları spor yaparken görmek bizleri çok mutlu ediyor. ’’

-Pelin Süyür (Antrenör): “Pandemi dönemi nedeniyle çoğu insan evlerindeydi ve hareketsizdi bedenler yoruldu. Açık havadaki etkinliklerimiz çok güzel devam ediyor. Kuş sesleriyle müziklerle spor yaptırıyoruz. Spor faaliyetlerimizi duyan ve katılmak isteyen herkesi bekliyoruz.’’

-Eda Toper (Beden Eğitimi Öğretmeni): “Bir eğitmen eşliğinde spor yapmaları insanlar için büyük bir avantaj çünkü spor yaparken yanlış bir harekette sakatlanabilirler. Biz eğitmenler olarak hareketleri doğru bir şekilde yaptırarak onlara spor yaptırıyoruz. Vatandaşların ilgisi gün geçtikçe artıyor ve bu durum bizleri çok mutlu ediyor.’’

VATANDAŞLARDAN ÜCRETSİZ SABAH SPORUNA TAM NOT

Pandemi döneminde ara verdikleri spora normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Dikmen Vadisi’nden Altınpark’a kadar birçok noktada yeniden başlayan vatandaşlar ise Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ücretsiz spor faaliyetlerine tam not verdi:

-Halise Akman: “Altındağ’da ilk kez böyle bir hizmet görüyoruz. Farkındalık yaratan projelerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyoruz.’’

-Neslihan Ateşoğlu: “Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın spor faaliyetleri davetini sosyal medyadan öğrendik ve çok mutlu olduk. Önceden burada sadece yürürdük şimdi katılmaya karar verdik.’’

-Yalçın Tokeler: “Aydınlıkevler’de oturuyorum. 1 aydır burada sadece yürüyüş yapıyordum ama hocalarımızın gelmesi sonrası spora daha çok adepte oldum. Başkanımız buraya bir tabela ve ya afiş asarsa katılımın daha çok olacağını düşünüyorum.’’

-Tahir Diril: “Son 3-4 gündür hocalarımızın da katkılarıyla daha iyi spor yapıyorum.’’

-Bedriye Sırçacı: “Salgından dolayı spor yapamıyorduk ama son günlerde hocalarımızın da desteğiyle çok güzel spor yapıyoruz.’’

-Burçin Koyuncu: “Arkadaşlarımla birlikte biz her gün spora katılıyoruz ve çok mutluyuz.’’

-Bengül Aluç:‘‘Dikmen Vadisi’ne arkadaşlarımla birlikte sürekli geliyorum, hocalarımız bize çok yardımcı oluyor.’’

-Hasibe Uyanıksoy: “Başkanımız Mansur Yavaş’ın başlattığı spor etkinliklerinden çok memnunum, spor yapmamıza yardımcı olan hocalarıma da teşekkür ediyorum.’’

-Gül Özyurt: ‘‘Spor faaliyetlerini başlattığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.’’

-Gülsüm Koşar: “Pandemi süreci nedeniyle spor yapamaz olduk ve şimdi ara verdiğimiz spora yeniden başladık. Hocalarımız da hepimiz için nefes oldu, burada hem spor yapıyoruz hem de eğleniyoruz.’’

-Ali Doğan: “Bu tür projeleri çok beğeniyoruz. Bu hizmet sayesinde antrenörler eşliğinde spor yapabiliyoruz.’’

-Mukadder Zedeli: “Pandemi dönemiyle spor yapamaz olduk. Sayın Yavaş’ın çağrısını duyunca arkadaşlarla birlikte katılmaya karar verdik, çok mutluyuz iyi ki böyle bir başkanımız var.’’

-Elif Doğan: “Vatandaşların spor yapabilmesi için böyle bir faaliyeti başlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.’’