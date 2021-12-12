Ankaralılar yeni otobüslerine kavuşuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılından sonra ilk kez satın alınan yeni otobüslerin seferlere başlayacağı gün ''Hasret Sona Eriyor: Başkent Yeni Otobüsleri İle Buluşuyor'' programı düzenleyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın da katılacağı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan program, 13 Aralık Pazartesi günü (yarın) saat 10.30’da EGO 3. Bölge Yerleşkesinde yapılacak.

Program, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.