Ankaralılara açık alanda ücretsiz Wi-Fi müjdesi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, internete erişim hakkının temel bir hak olduğunu belirterek yeni bir hizmeti daha Ankaralılarla buluşturuyor. Daha önce 914 mahalleyi internet erişimine kavuşturan Başkan Yavaş şimdi de Başkent’teki 35 meydanda toplam 2 milyon 362 bin metrekarelik alana yüksek hızlı ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağlayacak. Sosyal medya hesapları üzerinden videolu paylaşımda bulunarak meydanlar dışında park ve mahallelere de bu hizmeti götüreceklerini söyleyen Başkan Yavaş, “Yıl sonuna kadar 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlayacağız” dedi.
İnsan odaklı çalışmalara imza atarak Başkentlilerin hayatını kolaylaştıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “internete erişim hakkı temel haktır” diyerek yeni bir hizmeti daha hayata geçiriyor.
Uzaktan eğitim nedeniyle internete erişim sorunu yaşayan 914 mahalleye daha önce ücretsiz Wi-Fi hizmeti götüren Başkan Yavaş şimdi de 35 meydanda tüm vatandaşların yüksek hızlı internete ücretsiz erişimini sağlayacak.
İLK ETAPTA 35 MEYDANDA ÜCRETSİZ WİFİ
Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımla projeyi tanıtan Başkan Yavaş, “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyor; bu hakka sonsuz saygı duyuyoruz. 35 farklı meydanda 2 milyon 362 bin metrekarelik alana ücretsiz Wi-Fi hizmeti vereceğiz. Yıl sonuna kadar ise 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet saylayacağız” dedi.
Ankara’nın meydanlarını pandemi sürecinin ardından yeniden sağlıklı günlerindeki dönüşüne hazırladıklarını belirten Başkan Yavaş, ilk etapta 35 meydanda daha sonra da mahalleler (köyler) ve parklarda da ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunacaklarını açıkladı.
YIL SONUNA KADAR TOPLAM 10 MİLYON METREKARELİK ALANDA İNTERNET ERİŞİMİ
Kent genelindeki 35 meydanda 2 milyon 362 bin metrekarelik wifi kapsama alanında, mahallelerde (köylerde) 275 bin metrekarelik kapsama alanında, parklarda ise 4 milyon 604 bin 574 metrekarelik kapsama alanında ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulacak.
İnternet hızı sayesinde Wi-Fi kapsama alanlarına yakın ev ve iş yerlerinden de ücretsiz internete bağlanılabilecek. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek proje kapsamında yıl sonuna kadar meydanlar, köyler ve parklar olmak üzere toplam 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz wifi hizmeti sağlanması hedefleniyor.
Şubat ayı içinde etaplar halinde verilmeye başlanacak ve “wifi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden takip edilebilecek ücretsiz internet hizmeti şu meydanlara kurulacak:
1-Kızılay Meydanı
2-Güvenpark
3-Ulus Meydanı
4-Sıhhiye
5-Hacı Bayram Veli
6-Beşevler Üniversiteler Mahali
7-Batıkent Metro Önü
8-Batıkent Meydan (Atlantis AVM)
9-Adnan Ötüken Parkı (Bahçelievler)
10-Etlik (Adnan Yüksel Caddesi)
11-Etimesgut Tren Garı
12-Gökkuşağı Yolu
13-Zafer Çarşısı
14-Keçiören (Belediye Önü)
15-Sincan Lale Meydanı
16-Pursaklar (Şehit Salim Akgül Parkı)
17-Akyurt Kent Meydanı
18-Ayaş Kent Meydanı
19-Bala Kent Meydanı
20-Beypazarı Atatürk Parkı
21-Çamlıdere Kent Meydanı
22-Çayırhan Kent Meydanı
23-Çubuk Kent Meydanı
24-Elmadağ Kent Meydanı
25-Evren Kent Meydanı
26-Güdül Kent Meydanı
27-Haymana Kent Meydanı
28-İvedik
29-Kale Meydanı
30-Kalecik Kent Meydanı
31-Kazan Kent Meydanı
32-Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi)
33-Nallıhan Kent Meydanı
34-Polatlı Kent Meydanı
35-Şereflikoçhisar Kent Meydanı
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