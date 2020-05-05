Ankaralılara destek mektubu ve maske dağıtımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle (COVİD19) mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Toplum sağlığı için en çok ihtiyaç duyulan maskeleri salgın nedeniyle işsiz kalan ya da iş kaybına uğrayan terzilere kurduğu atölyede ürettirmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, personel, pazarcı, taksici ve dolmuşçu esnafı dışında vatandaşlara da ücretsiz maske dağıtıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dağıtılan hijyen paketlerinin içinde yer alan mektubuyla vatandaşlara seslenerek, “Herkese nakdi destek verme olanağımız olmasa da en azından ev ekonominize katkı sunmak isteriz” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN ANKARALILARA MEKTUP

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezinde kurulan atölyede terziler tarafından üretilen maskeleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktaları tespit ederek dağıtmaya devam ediyor.

Dağıtılan hijyen paketlerinin içine konulan mektubunda Başkan Yavaş, vatandaşlara şu sözlerle seslendi:

“Değerli Hemşehrim,

Zor bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de imkânlarımız ölçüsünde tüm ihtiyaç sahibi Ankaralılar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak herkese nakdi destek verme olanağımız olmasa da, en azından ev ekonominize katkı sunmak isteriz. Eğer ihtiyaç sahibi iseniz bizlere 0312 666 60 00 no’lu Kriz Masası telefonumuzdan ulaşarak gıda destek kolisi talebinde bulunabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

VATANDAŞA MASKE DAĞITIMI HIZ KAZANDI

İş başvurusu, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik sigortası gibi çeşitli işlemlerini gerçekleştirmek için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) önünde sıra bekleyen vatandaşlara içinde bir kutu maske, kolonya ve sabundan oluşan hijyen paketi dağıtan Ünsal, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hepimizin bildiği gibi Covid19 salgını insanların hem sağlığını hem de ekonomisini çok etkiledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın liderliğinde tüm ekip olarak belediyemizin tüm imkanlarını seferber ederek, vatandaşlarımızı salgından korumak ve ekonomik yönden etkilenmelerini azaltmak için çaba harcıyoruz. Bu çerçevede İŞKUR’a başvuruda bulunan vatandaşlarımıza maske, sağlık ve temizlik malzemelerinden oluşan bir set getirdik. Bunlarla birlikte Başkanımızın bir mektubuyla, vatandaşımıza mesajını iletiyoruz. Başkanımız o mektupta, salgında bütçe imkanlarımızın sınırlı olması sebebiyle istediğimiz halde maddi destekte bulunamadığımız ama gıda kolisi kolisi dağıtarak destek olmak istediğimizi ve vatandaşlarımızın belediyemize ulaşabileceğini anlatıyor. Bu çalışmalarımız değişik meslek grupları ve vatandaşlarımıza yönelik olarak da devam edecek.”

BAŞKENTLİLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı paketin hem kendi sağlığı hem de halk sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Mustafa Yetik adlı vatandaş, “Yapılan çalışma çok güzel. İnsanlara bu şekilde destek olunması çok önemli” sözleriyle memnuniyetini dile getirirken, Buğra Mehmet Demir adlı bir başka vatandaş ise, “vatandaşlarımızın buna çok ihtiyacı var” sözleriyle Başkan Yavaş’a ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Yavaş’ın mektubunu okuyarak duygusal anlar yaşayan Nizamettin Pektaş adlı bir başka vatandaş da, bu desteğinden dolayı teşekkür etti.