Ankaralıların yeni gözdesi: 335 bin Başkentli Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'na akın etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde hayata geçirilen Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı açıldığı günden bu yana vatandaşların uğrak noktası oldu.

Ankaralılar, Atatürk Orman Çiftliği’nde hayat bulan “Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı” ile şehrin merkezinde nefes alabilecekleri dev bir yeşil alana kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kentin yeni cazibe merkezi haline gelen ve 940 bin metrekarelik dev yerleşke ziyaretçi akınına uğradı.

PARK 300 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Doğa dostu bir anlayışla tasarlanan parkı 335 bin vatandaş ziyaret etti.

Parkta; 400 bin metrekare çim alan, 250 bin çalı ve 17 bin ağaç yer alıyor. Hayvanlar için doğal yaşam alanları, farklı yaş gruplarına yönelik oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları, meyve bahçeleri ve geniş etkinlik alanlarıyla park, kısa sürede Başkentlilerin yeni buluşma noktası hâline geldi.