  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankaralıların yeni gözdesi: 335 bin Başkentli Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'na akın etti

Ankaralıların yeni gözdesi: 335 bin Başkentli Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'na akın etti

Ankaralıların yeni gözdesi: 335 bin Başkentli Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'na akın etti
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde hayata geçirilen Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı açıldığı günden bu yana vatandaşların uğrak noktası oldu.

Ankaralılar, Atatürk Orman Çiftliği’nde hayat bulan “Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı” ile şehrin merkezinde nefes alabilecekleri dev bir yeşil alana kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kentin yeni cazibe merkezi haline gelen ve 940 bin metrekarelik dev yerleşke ziyaretçi akınına uğradı.

PARK 300 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Doğa dostu bir anlayışla tasarlanan parkı 335 bin vatandaş ziyaret etti.

Parkta; 400 bin metrekare çim alan, 250 bin çalı ve 17 bin ağaç yer alıyor. Hayvanlar için doğal yaşam alanları, farklı yaş gruplarına yönelik oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları, meyve bahçeleri ve geniş etkinlik alanlarıyla park, kısa sürede Başkentlilerin yeni buluşma noktası hâline geldi.

 

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası çılgına döndü Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası çılgına döndü İstanbul'un ünlü işletmecisi çocuğa istismar iddiasıyla tutuklandı İstanbul'un ünlü işletmecisi çocuğa istismar iddiasıyla tutuklandı Son anketten Erdoğan'a da AK Parti'ye de kötü haber: Seçmen artık ikna olmuyor! Son anketten Erdoğan'a da AK Parti'ye de kötü haber: Seçmen artık ikna olmuyor! Ergin Ataman'dan 7 cümlelik basın toplantısı Ergin Ataman'dan 7 cümlelik basın toplantısı Yargıtay’dan tüm araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar Yargıtay’dan tüm araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar Gece yarısı kanlı pusu: Anne ve baba 2 çocuklarıyla birlikte katledildi! Gece yarısı kanlı pusu: Anne ve baba 2 çocuklarıyla birlikte katledildi! Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi çıldırtan yasak aşk sonrası soruşturma başlatıldı Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi çıldırtan yasak aşk sonrası soruşturma başlatıldı 10 yaşındaki minik çocuk marketi kundakladı; o anlar saniye saniye kamerada! 10 yaşındaki minik çocuk marketi kundakladı; o anlar saniye saniye kamerada! Gupse Özay, Barış Arduç'la Hande Erçel'in olay olan cesur sahneleri için sessizliğini bozdu Gupse Özay, Barış Arduç'la Hande Erçel'in olay olan cesur sahneleri için sessizliğini bozdu Togg T10F satışa çıktı: Yeni fastback modelin fiyatı da belli oldu Togg T10F satışa çıktı: Yeni fastback modelin fiyatı da belli oldu
İslam Memiş'ten altın yatırımcısı için hayati bir uyarı geldi İslam Memiş'ten altın yatırımcısı için hayati bir uyarı geldi Ayı saldırısından mucize bir şekilde kurtulan çiftçi yaşadığı kabusu anlatı Ayı saldırısından mucize bir şekilde kurtulan çiftçi yaşadığı kabusu anlatı Koronavirüs kabusu Türkiye'ye geri döndü: Ünlü şarkıcı ve arkadaşları tedavi altında! Koronavirüs kabusu Türkiye'ye geri döndü: Ünlü şarkıcı ve arkadaşları tedavi altında! Türkiye Türkiye olalı böyle düğün takısı görmedi! Türkiye Türkiye olalı böyle düğün takısı görmedi! Özel CHP'nin Ankara'daki mitingine onbinlere hem söz verdi hem de meydan okudu! Özel CHP'nin Ankara'daki mitingine onbinlere hem söz verdi hem de meydan okudu! Binaya kurşun yağdıran saldırganların kimliği şoke etti Binaya kurşun yağdıran saldırganların kimliği şoke etti Bülent Ersoy'dan konserine damgasını vuran ifade: ''Saraydan duymasınlar sizi!'' Bülent Ersoy'dan konserine damgasını vuran ifade: ''Saraydan duymasınlar sizi!'' Doğanın en vahşi canlısı iş başında: Bu görüntüler Türkiye'den geldi Doğanın en vahşi canlısı iş başında: Bu görüntüler Türkiye'den geldi CHP kurultay davasında ara karar açıklandı: Kılıçdaroğlu'nun kayyum olması istendi! CHP kurultay davasında ara karar açıklandı: Kılıçdaroğlu'nun kayyum olması istendi! Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanı'na Ali Koç'tan çok sert yanıt Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanı'na Ali Koç'tan çok sert yanıt