Ankara'nın Bayramı: 27 Aralık...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919 yılında Ankara’ya gelişinin yıl dönümü, Başkent’te çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile 4. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı başta olmak üzere Ankara Kent Konseyi, Ankara Kulübü ve Sivil Toplum Kuruluşlarının birlikte kutlayacağı etkinliklere, tüm vatandaşlar ücretsiz katılabilecek.

BAŞKENT SOKAKLARINDA COŞKULU KUTLAMA

Kutlamaların ilk adresi 26 Aralık’ta Topraklık 50. Yıl Parkı’nda saat 20.00’da yakılacak geleneksel Sinsin Ateşi olacak.

27 Aralık Cuma günü ise Seymen Alayı yürüyüşü ve Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek MANGA konserine Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.

Başkent’te halkın katılımıyla kutlanacak etkinlik programı:

26 ARALIK PERŞEMBE:

-Topraklık 50. Yıl Parkı-Sinsin Ateşi-Saat 20.00

27 ARALIK CUMA:

-Anıtkabir-Saat 10.00

-Kara Harp Okulu-Anıtkabir güzergahı ‘Garnizon Koşusu’-Saat 11.00

-Hacı Bayram Camii-1. TBMM güzergahı ‘Milli Mücadele Başlangıç Yürüyüşü’-13.30

-Dikmen Keklikpınarı ‘27 Aralık Kutlama Töreni’- Saat 13.45

-Dikmen Keklikpınarı-Gar güzergahı ‘84. Büyük Atatürk Koşusu’-Saat 14.20

-Genelkurmay Kavşağı-Atatürk Bulvarı-1. TBMM güzergahı ‘Seymenler Kortej Yürüyüşü’- Saat 15.00

-Ankara Spor Salonu ‘Atatürk Koşusu Ödül Töreni’-Saat 15.30

-Ankara Spor Salonu ‘Kızılca Gün Bir Cumhuriyetin Doğuşu Tiyatral Gösterisi ve MANGA Konseri’-Saat 19.00

CANLI YAYINLANACAK

Kutlamalar kapsamında Seymen Alayı yürüyüşü Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.