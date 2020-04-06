Ankara'nın can dostlarına mama desteği sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle Başkent’te birçok restoran ve kafenin kapanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğini artırdı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, doğal yaşam ortamlarında gıda sıkıntısı yaşamamaları için sokak ve yaban hayvanlarına mama desteğini artırdı.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN İLÇELERE DE MAMA DESTEĞİ TALİMATI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyelerden ve vatandaşlardan gelen talep üzerine ilçelerde de mama desteği yapılması talimatını verdi.

Sadece merkezde değil ilçelerde de sokak hayvanlarına mama desteğine başlayan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, hafta sonu Kızılcahamam ve Çamlıdere başta olmak üzere Çubuk’ta da mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Çubuk Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Besleme Alanı’nda bulunan köpekler için 500 kilo mama desteği sağlanırken, Sağlık İşleri Müdürü ve Veteriner Mehmet Akif Topçu, barınakta bulunan köpeklere yapılan mama yardımı için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Topçu, “Doğal yaşam alanında bulunan hayvanlarımıza destek vermek için Büyükşehir ekipleri geldi. İlerleyen günlerde bu desteklerin artarak devam edeceğini ümit ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın sokak hayvanları ile ilgili çok iyi bir yaklaşımı var. Bunun için kendisine çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

CAN DOSTLARA YAZ-KIŞ BESLEME

Doğada yaşayan tüm canlılara yaz-kış gıda desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, göl ve göletlerde yaşayan su kuşları ve kanatlı hayvanları da unutmadı.

Hem şehir merkezinde hem de ilçelerde yoğun bir besleme çalışması gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri; Mogan Gölü’nden Göksu Parkı’na, Tuz Gölü’nden Mavi Göl’e, Karagöl’den Çubuk-1 Barajı ve Eymir Gölü’ne kadar Başkent’in birçok noktasında yiyecek bulmakta zorlanan su kuşları için toplam 6 ton yemleme çalışması yaptı.