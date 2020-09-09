Ankara'nın ihaleleri şeffaf yöentim anlayışıyla devam ediyor

İhalelerde sosyal mesafe kuralları titizlikle uygulanırken, Temmuz ve Ağustos aylarında ihaleye katılan firma temsilcilerine dezenfektan, maske ve eldiven dağıtımı da yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından son iki ayda toplam 95 ihale, Büyükşehir'e ait Youtube kanalı, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Şeffaf Yönetim” anlayışıyla mal ve hizmet alım ihaleleri için başlattığı canlı yayın uygulaması aralıksız devam ediyor.

Pandemi sürecinin devam etmesiyle birlikte yeni önlemleri de birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ve Ağustos aylarında toplam 95 ihale gerçekleştirdi.

İHALELERDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Vatandaşlar kadar firmaların da yoğun ilgiyle izlediği mal ve hizmet alım ihaleleri Temmuz ve Ağustos aylarında YouTube ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Halk sağlığını korumak amacıyla önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, hizmet ve mal alım ihalelerinde de sosyal mesafe kuralını titizlikle uygulamayı sürdürüyor. Bu kapsamda ihalelere katılan firma temsilcilerine dezenfektan, maske ve eldiven dağıtımı da gerçekleştirildi.

Temmuz ve Ağustos aylarında Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 95 ihale ise şöyle:

-ASKİ Genel Müdürlüğü Su İnşaat Daire Başkanlığı Ankara Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Bulunan Pompa İstasyonları, Su Yapıları, İşletme İçerisinde Bulunan Pompa İstasyonları, Su Yapıları, İşletme Binaları ve Sosyal Tesisle İyileştirilen de Deplase Edilmesi İhalesine 14 firma katıldı.

-EGO Genel Müdürlüğü İşletmesi Aşınmış Rayların Değişimi İçin UIC54 El Tip Taşıyıcı Ray Alımı İşi İhalesine 2 firma katıldı.

-Makine İkmal Daire Başkanlığı (E-İhale) 200 Kalem Muhtelif Yedek Parça Alım İşi İhalesine 9 firma katıldı.

- İtfaiye Daire Başkanlığı Yemek Alım İşi İhalesine 2 firma katıldı.

-Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Ekmek Büfesi Çekilişi, 27 büfe için 450 katılım sağlandı.

-İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Personeli Resmi Kıyafeti ve Arama Kurtarma Alım İşi İhalesine 2 firma katıldı.

-BELKA A.Ş Komposlaştırma Karıştırıcı Tesisi Yapım İşi İhalesine 5 firma katıldı.

-Fen İşleri Daire Başkanlığı Ayaş Yolu Sincan Sanayi Önü Alt Geçidi İle Yenikent Semt Çıkışı Arası Yol Düzenleme ve Sanat Yapıları Yapım İşi İhalesine 8 firma katıldı.

-Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Hazır Yemek Alım İşi İhalesine 4 firma katıldı.

-Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı (E-İhale) Ankara İli Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanması Hizmet Alım İşi İhalesine 4 firma katıldı.

-EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı 18 Kalem Mekanik Kısmı Yedek Parça Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı.

-İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yazlık ve Kışlık Ayakkabı Alım İşi İhalesine 2 firma katıldı.

-ASKİ Genel Müdürlüğü Nallıhan ve Ayaş İlçeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçmesuyu ve İletim Hatları Yenileme İşi ihalesine 48 firma katıldı.

-EGO Genel Müdürlüğü Antifriz Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı.

-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı OSTİM Stadyumu-Çankırı Caddesi Turan İşhanı ve Karakuş Caddesi Özel İdare Lojman Binalarının Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi İhalesine 23 firma katıldı.

-EGO Genel Müdürlüğü Soğutucu Gazı (Klima Gazı) Alım İşi İhalesine 6 firma katıldı.

-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Ankara İli Sınırında Plent Altı Bitümlü Sıcak Karışım ve Plentmiks Temel Malzemesi (Bitüm İdareden) Mal Alım İşi İhalesine 4 Firma katıldı.

-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 11 Kalem Muhtelif Patlayıcı Madde ve Ateşleme Sistemleri Alım İşi İhalesine 1 firma katıldı.

-Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı Anafartalar Caddesi Sokak Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projeleri Hizmet Alım İşi İhalesine 9 firma katıldı.

-Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında 4. Etap 52189 Ada 12 Parsel Sondajlı Zemin Etüdü ve Halihazır Arazi Ölçümü Hizmet Alım İşi İhalesi 4 firma katıldı.

-EGO Genel Müdürlüğü 14 Kalem ONG Birimi Yedek Parça Alım İşi İhalesine 6 firma katıldı.

-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Şehit Sait Ertürk Hastanesi Önü ve 2304 Sokak Girişi Alt Geçitleri ve Sincan Yenikent Arası Y.G.-A.G. Elektrik Malzemesi Alım İşi İhalesine 4 firma katıldı.

-Makine İkmal Dairesi Muhtelif Lastik ve Jant Mal Alım İşi İhalesine 6 firma katıldı.

-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Belediyemiz Faaliyet ve Hizmetleri ile İlgili Stratejik İletişim Hizmet Alım İşi İhalesine 1 firma katıldı.

-EGO Genel Müdürlüğü 12 Kalem Elektrik Kısmı Yedek Parça Alım İşi İhalesine 6 firma katıldı.

-ANFA Genel Müdürlüğü 29 Kalem Kartuş ve Toner Alım İşi İhalesine 6 firma katıldı.

-Portaş A.Ş. Çayyolu Engelsiz Kreş İnşaat Yapım İşi İhalesine 7 firma katıldı.

-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Medikal Malzeme Alım İşi İhalesine 12 firma katıldı.

-ASKİ Genel Müdürlüğü 24 Kalem Vidanjör, Kombine, Su Tankeri ve Dalgıç Pompa Hortumları ve Ek Parçaları Malzeme Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı.

-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sünnet Organizasyonu Hizmet Alım İşi İhalesine 2 firma katıldı.

-Kent Estetiği Daire Başkanlığı Çatı Kaplama Malzemesi Alım İşi İhalesine firma katıldı.

-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Filtre Mal Alım İşi İhalesi 6 firma katıldı.

-ASKİ Genel Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Polatlı ve Beypazarı İlçeleri Asbest Ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçmesuyu Şebeke İletim Hatları Yenileme İşi İhalesine 57 firma katıldı.

-EGO Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı 22 Kalem Motor Kaporta Kısmı Yedek Parçası Alım İşi İhalesine 4 firma katıldı.

-Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, kaporta Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 6. Etap Kapsamında 21936 ada 3 Parsel Sondajlı Zemin Etüdü ve Halihazır Arazi Ölçüm Hizmet Alım İşi İhalesine 4 Firma katıldı.

-Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 6. Etap Kapsamında 21936 ada 3 Parsel Sondajlı Zemin Etüdü ve Halihazır Arazi Ölçüm Hizmet Alım İşi İhalesine 4 firma katıldı.

-EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı Kaporta Birimi Yedek Parça Alım İşi İhalesine 2 firma katıldı.

-Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Vektörle Mücadele Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Biyosidal Ürün Alım İşi İhalesine 5 firma katıldı.

-Ulaşım Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü Sinyalizasyon Malzemeleri Alım İşi İhalesine 2 firma katıldı.

-Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Kat Karşılığı İnşaat İşi İhalesine 1 firma katıldı.

-EGO Genel Müdürlüğü Üre Çözeltisi Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı.

-EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetler Daire Başkanlığı Muhtelif Gıda Alım İşi İhalesine 8 firma katıldı.

-EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı Kışlık Lastik Alım İşi İhalesine 5 firma katıldı.

-Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Cenaze Nakil Araçları ile Başkanlık Makam Koruma Araçlarına Taşıt Tanıma Sistemi Takılması ve Bir Sistemle Yıllık 12 0000 Litre Akaryakıt Motorin Alım İşi İhalesine 6 firma katıldı.

-EGO Genel Müdürlüğü 2 Kalem Akü Alım İşi İhalesine 2 firma katıldı.

-Portaş, Ankara İli Yenimahalle İlçesi, Ergazi Mahallesi 10.330;50 M² Büyüklüğündeki 14943 Ada 5 No’lu Parsel Karşılığında Ankara İli, Çankaya İlçesi Çayyolu-1 Mahallesi 5.606,00 M² Büyüklüğündeki 18047 Ada 1 No’lu Parsel de Çayyolu Engelsiz Kreş İnşaat Yapım İşi İhalesine 7 firma katıldı.

-İtfaiye Daire Başkanlığı Sentetik Köpük Alım İşi İhalesine 6 firma katıldı.

-Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kömür Alım ve Dağıtım İşi İhalesine 2 firma katıldı.

-ASKİ Genel Müdürlüğü Akaryakıt Sürücülü Su Tankeri Kiralama Hizmet Alım İhalesine 2 firma katıldı.

-Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Muhtelif Akü Mal Alım İşi İhalesine 4 firma katıldı.

-BUGSAŞ A.Ş. AŞTİ Kompleksinin ve Araçlarının Kasko Sigortalanması İhalesine 2 firma katıldı.

-EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İhalesine 6 firma katıldı.

-Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Şube Müdürlüğü. Prefabrik Hizmet Binası ve Atölye Mal Alım İşi İhalesine 7 firma katıldı.

-Ulaşım Daire Başkanlığı Sinyalizasyon Kablosu ve Koruge Boru Alım İşi İhalesine 5 firma katıldı.

-BUGSAŞ A.Ş AŞTİ Kompleksinin ve Araçlarının Kasko Sigortalanması İhalesine 2 firma katıldı.

-EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Kızılay METRO - ANKARAY Ortak İstasyonunda Bulunan 3 Adet Umumi WC’ nin Kiraya Verilmesi İşi İhalesine 6 firma katıldı.

-Fen İşleri Daire Başkalığı Merkez İlçelerde Bulunan Mevcut Kapaklarının ve Yağmursuyu Izgaralarının Yol Seviyesine Getirilmesi İşi İhalesine 4 firma katıldı.

-ASKİ Genel Müdürlüğü Beton Boru ve Bağlantı Elemanları Malzeme Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı.

-Kent Estetiği Daire Başkanlığı Çatı Kaplama Malzemesi Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı.

-BELPLAS A.Ş. Çift Konpenantlı Yol Çizgi Boyası Üretiminde Kullanılmak Üzere Hammadde Alım İşi İhalesine 2 firma katıldı.

-Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. 30.000 Kilogram Simitlik Susam Alımı İşi İhalesine 5 firma katıldı.

-Fen İşleri Daire Başkanlığı Etimesgut Alt Geçitleri ve Yenikent Yolunun Genişletilmesi İçin Elektrik Malzemesi Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı.

-Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Macar Fiğ Tohumu (Standart Tohumluk Analiz Raporu) ihalesine 1 firma katıldı.

-Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Muhtelif Karkas Lastikleri Kaplanmasına Ait Hizmet Alım İşi İhalesine 1 firma katıldı.

-ASKİ Genel Müdürlüğü Evren, Şereflikoçhisar, Haymana, Elmadağ İlçeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçmesuyu Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi İhalesine 29 firma katıldı.

-EGO Genel Müdürlüğü Türbin (Turbo) Alım İşi İhalesine 2 firma katıldı.

-EGO Genel Müdürlüğü Kızılay METRO-ANKARAY Ortak İstasyonundaki 333,5 Metrekarelik Alanda Bulunan Taşınmazların Tamamının Kiraya verilmesi İşi İhalesine 1 firma katıldı.

-ANFA Genel Müdürlüğü Ankara Geneli Bakım Onarım ve Tadilat İşleri Yaptırılması İşi İhalesine 3 firma katıldı.

-Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmet Alım İşi İhalesine 12 firma katıldı.

-Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Muhtelif Malzemesi Alım İşi İhalesine 2 firma katıldı.

-Kültür Ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Ankara İli Altındağ İlçesi Ankara Roma Tiyatrosu Restorasyonu Yapım İşi İhalesine 50 firma katıldı.

-Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Mülkiyeti Belediyemize Ait 4 Adet Taşınmazın Satış İşi İhalesine 1 kişi katıldı.

-ASKİ Genel Müdürlüğü Ön Ödemeli Kartlı Su Sayacı Alımı ve Demontaj/Montaj Alım İşi İhalesine 4 kişi katıldı.

-ASKİ Genel Müdürlüğü Muhtelif Çaplarda Duktil Boru ve Ek Parçaları Alım İşi İhalesine 1 firma katıldı.

-Fen İşleri Daire Başkanlığı-Muhtelif Alanlarda Duvar Ve Şev Tanzimi Yapım İşi İhalesine 62 firma katıldı.

-ANFA Genel Müdürlüğü 50.000 Adet Tamarix Ramosissima Doğal Formlu Ilgın Alım İhalesine 5 firma katıldı.

-ANFA Genel Müdürlüğü 150 Adet Android Cep Telefonu Alım İhalesine 5 firma katıldı.

-ASKİ Genel Müdürlüğü Kanal İnşaat Daire Başkanlığı Ankara İli Muhtelif Cadde ve Sokaklara Yağmursuyu Drenaj Izgarası ve Bağlantılarının Yapım İşi İhalesine 17 firma katıldı.

-ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri. Ltd. Şti. 350 Adet Negundu Dişbudak Yapraklı Akçaağaç Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı.

-Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Ekmeklik Tuz Alım İşi İhalesine 4 firma katıldı.

-ASKİ Genel Müdürlüğü Çankaya İlçesi Merkez Mahallelerde Atıksu ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşi İhalesine 36 firma katıldı.

-Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Baklavalık Un Alım İşi İhalesine 1 firma katıldı.

-ANFA Genel Müdürlüğü 26 Kalem Tesisat Malzemeleri Alım İşi İhalesine 3 firma katıldı.

-ANFA Genel Müdürlüğü Yatay Sondaj Mekanik Tesisat İşleri Yapım İşi İhalesine 1 firma katıldı.

-ASKİ Genel Müdürlüğü Akyurt, Kalecik, Çubuk ve Pursaklar İlçelerinde Kırsal Mahallelerde Atıksu ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşi İhalesine 74 firma rekor katılım yaptı.

-Ankara Halk Ekmek Fabrikası A.Ş. 24 Ay Şehir İçi Personel Taşıma İhalesine 17 firma katıldı.

-ASKİ İvedik, Temelli, Polatlı Arası İçmesuyu İletim Hattı-Depo Terfi İstasyonları ve Tesisleri İhalesine 8 firma katıldı.

-Emlak İstimlak Daire Başkanlığı 63 Adet Tam Bağımsız Bölüm Satışı İhalesine 16 kişi katıldı.

-EGO Genel Müdürlüğü Bala-Ankara Şehir Merkezi Hattında ÖTA Kiralama Yolu İle Çalıştırılması İşi İhalesine 2 firma katıldı.

-EGO Genel Müdürlüğü 22 Kalem Motor ve Kaporta Kısmı Yedek Parça Alım İhalesine 12 firma katıldı.

-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 89 Kalem Muhtelif Gıda Yaş Meyve, Sebze ve Sarf Malzeme Alım İhalesine 1 firma katıldı.

-Fen İşleri Daire Başkanlığı Mevlana Bulvarı ANKAMALL AVM Önü Yaya Üst Geçidi Yapım İşi İhalesine 3 firma katıldı.

-ANFA Genel Müdürlüğü 2 Kalem Çöp Poșeti Alımı İhalesine 5 Firma Katıldı.

-Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ș. 25 Bin Kilogram Kestart Yağ Alım İşi İhalesine 2 Firma Katıldı.

-Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Akülü ve Manuel Tekerlekli Sandalye, Yataklı Hasta Karyolası, Havalı Hasta Yatağı Alım İşi İhalesine 2 Firma Katıldı.