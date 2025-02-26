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Ankara'nın kalbi Çankaya'yı besleyen içme suyu hattı yenilendi

Ankara'nın kalbi Çankaya'yı besleyen içme suyu hattı yenilendi
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) iş birliğiyle Başkent Ankara’nın nüfus bakımından en kalabalık ilçesi olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve birçok kamu kurumuna ev sahipliği yapan Çankaya ilçesini besleyen P3 Pompa İstasyonu cazibeli içme suyu isale hattı yenilendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşu ASKİ Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı DSİ, ortak bir çalışmaya imza atarak Çankaya ilçesinin üçte ikisini besleyen İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi – P3 Pompa İstasyonu cazibeli içme suyu isale hattını yeniledi.

1988 yılında devreye alınan beton hat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yanında yapımı devam etmekte olan rekreasyon alanının içinden geçiyor. Artık ekonomik ömrünü tamamlayan hatta yakın zamanda 4 noktada arıza meydana geldi.  İleride olası can ve mal kayıpları yaşanmaması için ASKİ ve DSİ alarm durumuna geçti.

ASKİ, HATTIN BAĞLANTI ÇALIŞMASINI YAPTI

DSİ, hattın, Cumhurbaşkanlığı yanında inşa edilen rekreasyon alanı içinde kalan kısmındaki çelik boruları yeniledi. Bölgede 1500 metre çelik boru imalatı yapıldı.  ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de imalatı tamamlanan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi – P3 Pompa İstasyonu cazibeli içme suyu isale hattının bağlantı çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik personel ve 13 iş makinesi ile Devlet Mezarlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı noktalarında süren bağlantı çalışması tamamlandı.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, “Bahse konu çalışma bölgede bir su kesintisi yaşanmadan, ASKİ ve DSİ personelinin özverili çalışması sayesinde başarı ile tamamlandı. Tüm Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yaklaşık 40 yıldır hizmet veren hattın yenilenmesi yaklaşık 1 milyonluk Çankaya nüfusunu gelecekte arızadan kaynaklı yaşanabilecek su kesintilerine karşı rahatlattı.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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