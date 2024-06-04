Ankara'nın parklarında spor etkinlikleri başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ''Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent'' sloganıyla düzenlediği Parklarda Spor Etkinlikleri, Başkentlilerden gelen yoğun taleplerin ardından yeniden başlıyor.

Başkentlilerin sağlıklı yaşama ve spora teşvik edilmesi amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, parklarda başlattığı ücretsiz spor etkinliğine bu yıl da devam edecek.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı; 5 Haziran 2024 tarihinde başlayacak olan uzman beden eğitimi ve spor öğretmenleri ile antrenörler eşliğinde belirlenen 17 noktada spor faaliyeti gerçekleştirecek. Spor yapmak isteyen Başkentliler; pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 08.30-11.00 saatleri arasında ücretsiz spor etkinliğine katılabilecek.

17 NOKTADA SPOR FAALİYETİ

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine düzenlenen Parklarda Spor Etkinlikleri; Ankara Büyükşehir Belediyesine ait parklarda 5 Haziran Çarşamba günü başlayacak.

“Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla gerçekleştirilen ücretsiz spor etkinliğinin düzenleneceği parklar ise şöyle:

-Altınpark-Altındağ

-Kurtuluş Parkı-Çankaya

-Seğmenler Parkı-Çankaya

-Gazi Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi-Çubuk

-Göksu Parkı-Etimesgut

-Kelebek Su Parkı-Etimesgut

-Şehit Uzman Çavuş Can İnce Parkı- Etimesgut

-Necmettin Erbakan Parkı-Kahramankazan

-Esertepe Parkı (Esertepe Aile Yaşam Merkezi Önü)- Keçiören

-Şafak Tepe Parkı- Mamak

-GOP Parkı-Sincan

-Harikalar Diyarı Parkı- (3.Kapı Girişi)-Sincan

-Yunus Emre Sevgi Parkı- Sincan

-Cemre Parkı-Yenimahalle

-Erol Kaya Parkı- Yenimahalle

-Vedat Dalokay Parkı- Yenimahalle

-Zeynepcik Parkı- Yenimahalle