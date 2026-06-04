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Ankara'nın SanAtölye kursiyerlerinden yıl sonu sergisi

Ankara'nın SanAtölye kursiyerlerinden yıl sonu sergisi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan SanAtölye’de kursiyerlerin hazırladığı Yıl Sonu Sanat Sergisi, Zafer Çarşısı Sergi Salonu’nda kapılarını açtı. Ebru, rölyef, ahşap boyama, karakalem ve seramik gibi farklı sanat dallarında kursiyerler tarafından hazırlanan yaklaşık 300 eser, 6 Haziran’a kadar Başkentlilerin beğenisine sunulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden SanAtölye’de kursiyerler tarafından hazırlanan Yıl Sonu Sanat Sergisi, Zafer Çarşısı Sergi Salonu’nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

SanAtölye üyeleri ve eğitmenlerin yıl boyunca hazırladığı yaklaşık 300 eserin yer aldığı sergi, ebru, rölyef, ahşap boyama, karakalem ve seramik gibi farklı sanat dallarından çalışmaları bir araya getiriyor. Sergi, 6 Haziran’a kadar her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışında konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hande Kaya, “Yaklaşık 300 eser sergileniyor. Sergimiz 6 Haziran tarihine kadar açık olacak. Tüm Ankaralı sanatseverleri sergimizi gezmeye davet ediyoruz” dedi.

KURSİYERLERDEN SANATÖLYE’YE TAM NOT

Zafer Çarşısı Sergi Salonu’nda eserleri sergilenen kursiyerler, üretmenin yanı sıra sosyalleşme imkânı da bulduklarını belirterek ücretsiz olarak sunulan kurslardan duydukları memnuniyeti şöyle dile getirdi:

-Benan Babila: “SanAtölye’nin ilk öğrencisiyim. İki yıldır gidiyorum. Çok güzel çalışmalar yapıldı bu iki yıl içerisinde. Çok keyifli vakit geçirdik. Özellikle karakalem çalışmaları yaptık, bir ara seramik çalışmaları da gerçekleştirdik. Hem insan ilişkileri açısından çok güzel bir yer hem de vaktinizi olumlu ve üretime dönüştürdüğünüz pozitif bir alan. Biz çok mutluyuz.”

-Suna Özbaykal: “İlk defa böyle bir organizasyona dâhil oldum. SanAtölye’de rölyef kursuyla başladım. Çok güzeldi, ilk kez yaptım. Benim için rehabilitasyon gibi bir şeydi.”

-Seçil Taşkın: “Yaklaşık bir sene önce emekli oldum. Kendimi belediyenin kurslarında buldum. SanAtölye’ye de yaklaşık bir senedir geliyorum. Kâğıt rölyef yapıyorum burada. Benim için büyük bir terapi oldu. Hem hocalarım çok iyi hem ortamımız çok iyi hem de gerçekten insanı rahatlatan bir uğraş oldu. Bir senenin sonunda eserlerimizi sergileme fırsatı bulduk.”

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