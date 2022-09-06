Ankara'nın Yeni Balık Hali ve Başkent İlçeler Terminali açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeni Balık Hali ve Başkent İlçeler Terminali'nin açılışı yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe otobüslerini tek bir merkezde toplamak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla “Başkent İlçeler Terminali” ile Yenimahalle Toptancı Hali içerisine inşa edilen yeni balık halinin yapım çalışmalarında sona yaklaştı. 25 araç kapasiteli ‘ilçe otogarı’ ile yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen yeni balık halinin açılışı 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe otobüslerini tek bir merkezde toplamak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla “Başkent İlçeler Terminali” ile Yenimahalle toptancı hali içerisine inşa edilen yeni balık halinin yapım çalışmalarında sona yaklaştı.

Yapımına 22 Ekim 2021 tarihinde başlanan 25 araç kapasiteli ‘ilçe terminali’ ile Yenimahalle Toptancı Hali içerisinde yer alan yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen 14 dükkân ve 235 metrekare 1 soğuk hava deposundan oluşan yeni ‘balık hali’nin açılışı 7 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

BALIKÇI ESNAFI MODERN TESİSE KAVUŞUYOR

Balıkçı esnafı modern ve hijyenik yeni dükkânlarına kavuşmak için gün sayıyor. Toptancı Hali içerisinde yer alan ve 2021 yılının nisan ayında yıkılarak temmuz ayında yeniden inşa çalışmaları başlayan balık halinin toplam maliyeti 24 milyon 65 bin TL.

Yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerinde her biri 275 metrekareden oluşan, modern görünümlü, 2 katlı 14 adet dükkân, 235 metrekare 1 adet soğuk hava deposu, balıkların satış anına kadar taze kalabilmesi için kendi soğuk hava depoları ve 46 araçlık otopark alanı yer alıyor.

“ANKARA’YA YAKIŞIR BİR TESİS OLDU”

Ankara Balıkçılar, Manavcılar ve Akvaryumcular Oda Başkanı Atilla Süslü, “Eskiden tüm esnaf barakalardaydık. Kendi imkânlarımızla birçok şeyi yapıyorduk. Burası yıkıldı yeniden yapıldı. Modern bir tesis hâline geldi. Esnaf taşınmaya başladı. Mansur Başkan’a çok teşekkür ediyorum bizi ter temiz bir tesise kavuşturdu. Dört dörtlük özenle yapılmış harika bir tesis oldu. Esnaf yeni hale kavuşacağı için çok mutlu” diye konuşurken, balıkçı hali esnafı yeni inşa edilen modern ve hijyenik tesisten duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Mesut Şahin: “25 yıldır balıkçı esnafıyım. Daha hijyenik, modern ve konforlu bir tesise kavuştuk. Eski hâli harabe gibiydi. Şu an çok mutluyuz. Bize olan ilgisinden dolayı ABB Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

-Umut Keçeci: “Ankara’ya yakışan bir toptancı hali oldu. Eski yerimiz çok kötüydü. Şu an daha hijyenik ve modern bir ortamda Ankaralılara hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu sene bereketli bir sezon olacak bize çifte mutluluk yaşıyoruz. Biz de Ankara’ya güzel güzel hizmet ederek hakkını vereceğiz.”

-Zafer Polatoğlu: “Başkanımız Ankara’ya yakışır bir hal yaptı. Ankara’nın bu tesise ihtiyacı vardı. İyi bir sezon olacak bizim için. Belediyemiz, derneğimiz elinden geleni yaptı. Biz de Ankaralılara hizmet etmek için çalışacağız.”

-Erhan Hakbilen: “Gerçekten başarılı bir tesis oldu. Sosyal faaliyetleri de var. Eskiden yaşanmaz haldeydi. Banyo, dinlenme odaları, soğuk hava deposu her şey var. Tüm ihtiyaçlarımız düşünülmüş.”

-Mehmet Keçeci: “Yeni toptancı halimiz çok güzel oldu. Buzhaneler var, balık koyma yeri var, depolar var. Alanı genişletmişler, daha güzel olmuş. Başkente yakışır bir balık hali oldu, teşekkür ederiz.”

-Bülent Özcan: “Yeni yapılan alandan çok memnunuz. Gecekondu gibiydi eski hâli. Burası genişledi, yenilendi çok güzel oldu. Eski hali kullanışsızdı şimdi daha lüks ve işlevsel bir tesis oldu. Ankara için güzel bir imaj oldu.”

-Cafer Söylemez: “Balık halimiz çok modern oldu. Eski durumu çok kötüydü. Tertemiz bir ortamda çalışmak bize moral oldu. Yeni sezonu bekliyoruz.”

-Kerim Isıcak: “Yıllardır kötü koşullarda Ankara halkına hizmet vermeye çalıştık. Mansur Başkan bize seçim öncesi geldi ve söz verdi. Sözünü tuttu, günümüzün ve çağımızın ortamına uygun modern ve hijyenik bir tesis kazandırdı bize. Balık esnafı adına Mansur Başkan’a teşekkür ediyorum.”

-Mustafa Yüksel: “30 seneden sonra halimiz ilk defa yenilendi. Emeği genlere sonsuz teşekkür ederiz.”

-Serdar Özcan: “Uzun zamandır bu projeyi bekliyorduk. Yıllardır harabe içinde yaşıyorduk. Şu an öyle güzel bir tesis yaptılar ki örnek olacak özelliğe sahip.”

-Faruk Duman: “Uzun zamandır barakadaydık. Yıllardır talep ediyorduk ama dikkate alınmadık. Hijyenik olmayan ortamlarda balık satışı yapıyorduk. Motorlarımıza kadar, dolaplarımıza kadar 2 katlı bir bina oldu. Binlerce kere teşekkür ediyoruz.”

-Murat Altun: “Çok mutluyuz. Ankara’ya yakışır bir tesis oldu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz dediği tarihte bitirdi.”

-Cengiz Benli: “Eski hâli berbat bir yerdi. Mansur Başkan bize söz verdi sözünü yerine getirdi. Burayı çok güzel yaptı, çok memnunuz.”

İLÇE OTOBÜSLERİ TEK BİR MERKEZDE TOPLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi, dış ilçelere hizmet veren otobüslerin cadde ve sokaklarda indirme bindirme yaparak neden olduğu trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla “Başkent İlçeler Terminali”inşa etti.

7 Eylül’de yapılacak açılışın ardından kent merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılmasının yanı sıra ilçe otobüsleri de tek bir noktada toplanmış olacak.

Toplam maliyeti 4 milyon 477 bin TL olan terminal binası bodrum, zemin kat, asmakat ve teras kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşuyor. Binanın bodrum katında 375 metrekare kazan dairesi ve depolar, zemin katında 375 metrekare 3 adet ofis, 1 adet kafeterya ve mutfak, bay-bayan WC ile enerji odası ve güvenlik odası, asma katta 261 metrekare istirahat odası ve mutfak, şoför odası, bay-bayan mescit, bebek bakım odası, bay-bayan WC bulunuyor. Teras katında ise 75 metrekare kapalı, 300 metrekare açık alan kafeterya, mutfak ile bay-bayan WC yer alıyor.

ULAŞIM ESNAFI İLÇE TERMİNALİNDEN MEMNUN

Terminalin 2021 yılında ihale edildiğini anımsatarak açıklamalarına başlayan BUGSAŞ Başkent İlçeler Terminali Sorumlu İşletme Amiri Zeki Yarar, “Şu an bitme aşamasında. 7 Eylül’de açılış yapılacak. Terminal 400 metrekare bir alana sahip. Sığınak, mescit, bay-bayan WC, vatandaş ve şoförler için dinlenme salonu var. Bize kazandırılan bina Ankaralı için güzel bir değer oldu. Biz de esnaf arkadaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ankara’nın merkezinden ilçelerine ulaşımı sağlayan ulaşım esnafı ise inşa edilen terminalden oldukça memnun olduklarını belirterek, şunları söyledi:

-Sait Saçı: “Gerçekten terminal çok güzel ve kullanışlı oldu. Sağda solda mağdur olmaktan kurtulduk.”

-Özgür Çiğdem: “Burası bize kazandırıldığı için teşekkür ederim. Kışın soğukta dışarıda kalıyorduk. Tuvaletimiz bile yoktu. Bizim için çok avantajlı oldu.”

-Musa Korkmaz: “Çok güzel bir yer oldu. Karda kışta otobüslerin içinde üşüyorduk. Şimdi yeni bir yerimiz oldu. Güzel bir işletme oldu bizim için. Yerimiz yurdumuz yoktu. Toplanma bölgemiz var artık, sıcak yerimiz olacak.”

-Sefa Ülker: “Tuvaletimiz ve yemek yiyeceğimiz yerimiz yoktu. Toplantımızı yapıyoruz, yemeğimiz var, çayımız var, tuvaletimiz var. Gerçekten ihtiyaçlarımızı burada karşılayabileceğiz.”

-İlhami Mercan: “Bina çok güzel oldu. Esnaflar yıllardır yaz kış arabanın içinde mağdur oluyordu. Gidecekleri mekânları yoktu. Buranın kafesini ben işleteceğim. Esnaf adına mutluyum.”