Ankara'nın yeni tabelaları için oylama başladı

Ankara’da katılımcı bir yönetim anlayışının temelini atan Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de Başkent’in yeni cadde ve sokak tabela tasarımları için anket düzenliyor.

Yapılan yarışma sonucunda jüri tarafından seçilen 3 tasarım, Başkent Mobil uygulaması üzerinden “Söz Hakkı” modülü içinde yer alan anketle Başkentlilerin oylamasına sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sokaktaki Ankara’ projemizin ilk yarışmasında sona yaklaşıyoruz. Projemizin tabela tasarımı bölümünde jüri kararıyla halk oylamasına kalan 3 tasarımı Başkent Mobil Söz Hakkı modülünden oylayabilir, yeni tabelalarımızın tasarımını belirleyebilirsiniz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’e kurumsal bir kimlik kazandırmak amacıyla Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Reklam tabelası ve totemlerinin neden olduğu görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması ve Başkent'e özgü değerlerin yeniden canlandırılması için Ankara Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan çalışma grubu tarafından mayıs ayında başlatılan “Bir Ankara Projesi: Sokaktaki Ankara” projesinin ilk yarışmasında sona gelindi. Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza atarak, Başkent Mobil üzerinden Başkent’e özgü yeni cadde ve sokak tabelalarının seçimi için bir anket çalışması düzenledi.

Sokaktaki Ankara projesinde sona yaklaşıldığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Yavaş, “Sokaktaki Ankara’ projemizin ilk yarışmasında sona yaklaşıyoruz. Projemizin tabela tasarımı bölümünde jüri kararıyla halk oylamasına kalan 3 tasarımı Başkent Mobil Söz Hakkı modülünden oylayabilir, yeni tabelalarımızın tasarımını belirleyebilirsiniz” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ DA İNCELEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın da yer aldığı toplantıda, mesleki ve akademik açıdan ulusal ve uluslararası yetkinliğe sahip uzmanlardan oluşan yarışma jürisi ile de bir araya geldi.

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç’un sunum yaptığı toplantıda, yarışmanın sonucu ve uygulama süresine ilişkin bilgiler verildi.

RESMİ YAZIŞMALARDA DA ANKARA YAZI TİPİ KULLANILACAK

“Cadde ve Sokak Tabelaları, Bina Kapı Numaraları, Mimari Tanıtım Tabelaları ve Özgün Yazı Tipi Ulusal Tasarım Yarışması” 2 kategoride gerçekleştirildi.

1. kategoride Ankara’ya özgü ve çağdaş bir yazı tipi (font) tasarımları yarıştı. 16 font arasından birinci seçilen font, yarışmanın 2. kategorisini oluşturan cadde ve sokak tabelaları, bina kapı numaraları ve mimari tanıtım tabelaları tasarımlarında da uygulandı.

Kazanan font belirlenirken, Ankara’ya özgü çağdaş bir kimlik ve temsiliyeti olmasına, yaratıcı ve sanatsal olmasına, okunurluğuna, oran orantısına, görsel dengesine ve Türkçe’ye uyumuna dikkat edildi.

Tamamen Ankara’ya özgü olan ve Anıtkabir’deki yazılardan etkilenerek oluşturulan bu font, bütün bilgisayar sistemlerine uyarlanabilirken, Başkentliler bundan sonra Ankara fontunu ‘www.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden bilgisayarlarına da indirebilecek.

Ankara yazı fontu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmi yazışmalarında ve yazılı görünürlüklerinde de kullanılacak.

2. KATEGORİDE 36 TASARIM YARIŞTI, 3 ESER OYLAMAYA SUNULDU

Yarışmanın 2. Kategorisinde cadde ve sokak tabelaları, bina kapı numaraları ve mimari tanıtım tabelalarına yönelik tasarımlar yarışırken, yarışmaya katılan 36 tasarım arasından 3 eser birinci seçilerek halk oylamasına sunuldu.

Ankara’ya özgü olmasına, yaratıcı olmasına, işlevselliğine ve teknik olarak uygulanabilirliğine göre seçilen 3 farklı renkteki tasarım, Başkent Mobil üzerinden “Söz Hakkı” modülüne girilerek oylanabilecek.

OYLAMA İÇİN SON GÜN: 28 AĞUSTOS 2021

Ankara’nın cadde ve sokaklarına çağdaş bir kimlik kazandıracağı düşünülen 3 tasarım, hikayeleri ile birlikte Başkent Mobil uygulamasında yer alan Söz Hakkı modülü üzerinden oylamaya sunulurken, Ankaralılar 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 17.00’a kadar oy kullanabilecek.

Başkentliler daha önce de 2013 yılından sonra ilk kez alınacak yeni otobüslerin renk ve tasarımlarını oy vererek belirlerken, cadde ve sokak levhaları için düzenlenen anket sonucu ve kazanan tasarım 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açıklanacak ve kısa bir süre içinde bütün Ankara’da kullanılmaya başlanacak.

Sokaktaki Ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bütün çalışmalarda bundan sonra da yaratıcı kültür endüstrilerinin verdiği perspektifi kullanarak, Ankaralılara dokunan projelere imza atmayı sürdürecek.