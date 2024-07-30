Ankara'ya yeni metro hattı: İhale süreci tekrar başladı

Başkentin metro ağının genişletilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikimevi – Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi için ihale sürecini tekrar başlattı. Ocak ayında düzenlenen ihalenin iptal edilmesinin ardından ihale çalışmalarının güncellenmesi kararlaştırıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte proje için ihale ilanı yayınlandı ve 17 Eylül 2024 tarihinde teklifler açılacak.

Başkentte artan nüfus yoğunluğu ve araç sayısının oluşturduğu trafik sıkışıklığının giderilmesi amacıyla harekete geçen ve yeni metro projeleri hazırlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllar sonra kente kazandırılacak yeni metro hatlarının çalışmalarına devam ediyor.

YAVAŞ: “SÜREÇ YENİDEN BAŞLADI”

Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek rakamlar nedeniyle ihalesini iptal ettiğimiz Mamak Metrosu’nda (Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı) süreç yeniden başladı. 17 Eylül’de değerlendirmeye alınacak olan ihalemizde, sözleşmenin aralık ayında imzalanmasını hedefliyoruz.”

İHALENİN GENEL İLANI YAYIMLANDI

Dikimevi – Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi için gerçekleştirilen 15 Ocak 2024 tarihindeki ihalenin firmalardan gelen tekliflerin yaklaşık maliyeti aşmasından dolayı iptal edilmesinin ardından ihale çalışmalarının güncellenmesi kararlaştırıldı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 10 Haziran 2024 tarihinde projenin uluslararası ihale platformundan genel ilanı yayımlandı. Genel İlan’ın yayınlanmasından sonra 19 Temmuz 2024 tarihinde ise yeterlilik şartları ile birlikte teknik dokümanlar uluslararası ihale sistemi olan ECEPP platformuna yüklendi.

İhale çalışmalarının güncellenmesi kapsamında ihaleye katılımın artması ve daha rekabetçi tekliflerin temin edilmesi hedefledi. Bu kapsamda; yaklaşık maliyetin güncellenmesi, katılım şartlarının yeniden belirlenmesi, katılımın tek ve çoklu şekilde iş ortaklığına imkân verilmesine yönelik revizyonlar gerçekleştirilirken, sözleşme para birimi de Türk Lirası olarak değiştirildi.

SÖZLEŞMENİN ARALIK AYINDA İMZALANMASI HEDEFLENİYOR

Yeni ihalenin, iptal edilen ihaleden farklı olarak yeterlilik ve mali tekliflerin aynı anda sunulması doğrultusunda tek aşamalı olarak yapılacak. İhale ilanının yayınlanmasından sonra isteklilere hazırlık için yaklaşık 2 aylık süre verildi.

İstekli firmaların son teklif verme tarihi ise 17 Eylül 2024 olarak belirlendi. İhale sürecinin yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yeterlik sağlayan ve en düşük teklifi veren firma ile aralık ayı içerisinde sözleşme imzalanarak işe başlanılması planlanıyor.

HAT 7,4 KİLOMETRE VE 8 DURAKTAN OLUŞACAK

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına entegre edilecek olan Dikimevi-Natoyolu hattının uzunluğu 7,4 kilometre olacak.

Hat; Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu olmak üzere 8 ayrı istasyondan oluşacak.