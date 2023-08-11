Ansera Techbridge'de Akademi Ankara eğitimleri devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ansera’da bulunan TechBridge Akademi’deki ‘3D Tasarım ve Metaverse’ eğitimlerini sürdürüyor. Bugüne kadar Metaverse’den oyun geliştirmeye, kıyafet modellemeden kriptolojiye kadar toplam 300 kişiye ücretsiz yazılım eğitimi imkânının sağlandığı Akademi’den şu anda ise 50 kişi eğitim alıyor.

Ankara’yı teknolojinin de Başkenti yapmak için çeşitli bilişim projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, gençlerin istihdamına katkı sağlarken dünyaya açılmalarını sağlayacak bilişim projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi koordinasyonunda Ansera’da bulunan TechBridge Akademi’de ‘3D Tasarım ve Metaverse’ eğitimleri de sürüyor. Hem teorik hem de uygulamalı olan eğitimler; dijital çağın en popüler alanlarından biri olan Metaverse’den oyun geliştirmeye, kriptolojiden robotik kodlama ve sinema tekniklerine kadar birçok farklı bölümde gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 300 kişinin faydalandığı 6 haftalık eğitimlerden şu anda ise 7’den 70’e farklı yaş gruplarından 50 kişi eğitim alıyor.

KURSİYERLERDEN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

TechBridge Akademi Yetkilisi Haydar Arıkan, “Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak bir yılı aşkın süredir altışar haftalık periyodlarla ellişer kişilik gruplar hâlinde eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Bugüne kadar yaklaşık 300 kursiyer eğitimlerden yararlandı” derken, Techbridge Akademi Eğitmeni Berk Savi ise şunları söyledi:

“Birinci senemizi doldurduk. Birden fazla faaliyet ve disiplinler arası program çalışmaları yürütmekteyiz. Birçok alanda kullanabilecekleri eğitim prosedürlerine hâkim olmuş oluyorlar.”

Eğitim programına katılan kursiyerler ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Sinem Balatlı: “Büyükşehir Belediyesinin bu eğitimi beni heyecanlandırdı. Modelleme alanında hoşuma giden bir alan. Hem karakter hem nesnelerimizi tasarlıyoruz. Özellikle video oyunlar için kullanılacak programlar ama diğer sektörler için de avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bu kurs sonrasında freelance çalışma deneyimim oldu. Böyle bir alanda Büyükşehirin ilgi göstermesi çok güzel bir şey.”

-Volkan Şapcıoğlu: “Bu vizyon proje bizim için çok önemliydi. Benim buradaki kendi projem vardı. Onun üzerine bilişim üzerine çalışıyorum. Yapmak istediğim hedefler doğrultusunda burada öğrendiklerim çok işime yaradı.”

-Başak Güzel: “Kendi okulumda elde edemediğim eğitimi burada yakalama fırsatı buldum. Beni istediğim oyun sektörüne hazırlayan programları öğrenme şansım oldu. Geleceğime daha iyi hazırlanacağımı düşünüyorum. Etkili ve yoğun bir süreç olarak geçti. Süreç bitiminden de çok mutlu ayrıldım. En büyük şansım bu eğitimleri ücretsiz almak oldu.”

-Tarık Tuğra: “Bu eğitimi öncelikle ücretsiz vermelerinden dolayı çok mutluyum.”

-Melih Cemal Akbıyık: “Eğitim eğlenceli ve güzel geçiyor. Çoğu programı bilmiyordum etkili bir programdı. Babamla beraber geldim çok şeyde babama da yardım ettim.”

-Adem Akbıyık: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu eğitimleri online olarak takip ediyorduk. Yaz döneminde benim de oğlumla katılma imkânım oldu. Çok faydalıydı bu eğitim sürecinden hem ben yararlandım hem de oğlum için büyük bir tecrübe oldu.”