Ansera Techbridge'de Akademi Ankara eğitimlerine başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ankara’da bilişim ve teknoloji sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Ansera TechBridge’de düzenlediği oyun sektöründe kullanılan 5 farklı programın tanıtımı ve temel-orta düzey kullanımı hakkında bilgiler içeren eğitimleri “Akademi Ankara” başlıyor. Eğitim başvuruları 7 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.

Başkentte dijital dönüşüm başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi; istihdama katkı sağlayacak, beyin göçünü önleyecek ve genç girişimcilerin dünyaya açılmasının önünü açacak çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyor.

Ankara’da bilişim ve teknoloji sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen TechBridge Akademi eğitimleri Ansera Teknoloji Merkezi’nde devam ediyor. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde 5 farklı alanda temel ve orta düzey alanda verilen ücretsiz “Akademi Ankara” eğitimlerine başvurular başladı.

DİJİTAL DÜNYAYA AÇILAN EĞİTİMLER

Akademi Ankara eğitimlerinde; dijital çağın en popüler alanlarından olan VR teknolojilerine yönelik üç boyutlu karakter modelleme, İç-Dış Mekân Tasarımı Eğitimleri, Kıyafet Modelleme ve Nesne Dokulandırma gibi Metaverse ve Oyun Teknolojilerine yönelik görsel içerik üretim süreçlerine değinilecek. Eğitime, Z Brush, Mervelous, Adobe Substance Painter, 3DS Max, Unreal Engine programları konu olacak.

https://akademi.ankara.bel.tr/ kurs detay/oyun_ve_metaverse_ tasarim_egitimi_1687508582 adresinden başvuruları alınacak olan “Akademi Ankara”nın son başvuru tarihi 7 Haziran 2024, eğitimlerin başlangıç tarihi ise 11 Haziran 2024.