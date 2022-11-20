Antalya Edebiyat Günleri'nde ödüller sahiplerini buldu

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini düzenlendiği Antalya Edebiyat Günleri, ödül gecesiyle sona erdi. Gecede Necati Tosuner’e ve İsmail Uyaroğlu’na ''Onur Ödülleri'' takdim edildi. Polat Özlüoğlu’nun ''En İyi Öykü Kitabı'' ödülünü aldığı gecede, Erkan Karaaslan ve Günay Çetao Kızılırmak ise ''En İyi İlk Öykü Kitabı'' ödülünü paylaştı.

Muratpaşa Belediyesi’nin yazın dünyasının en canlı alanlarından öykü dalında yılın en iyilerini ödüllendirdiği Antalya Edebiyat Günleri, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceyle sona erdi. Antalya Edebiyat Günleri, 7’nci yılında ‘Unutmak/Hatırlamak’ temasıyla gerçekleştirilirken etkinlik sergiler, imza günleri, söyleşiler ve panellerle 3 gün boyunca devam etti. Gönüllü Genel Yönetmenliğini Ferruh Tunç’un yaptığı Antalya Edebiyat Günleri, Ahmet Telli, Mahmut Temizyürek, Özcan Karabulut, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri, Prof. Dr. Mehmet Samsakçı, Prof. Dr. Ece Korkut, Prof. Dr. Ali Sükrü Çoruk, Selahaddin Yıldırım, İbrahim Karaoğlu gibi edebiyatın ve sanatın farklı disiplinlerinden onlarca isimi Antalya’da bir araya getirdi.

GENÇ HİKAYELER

Antalya Edebiyat Günleri’nin ödül gecesi, senarist, yönetmen, oyun ve köşe yazarı Işıl Özgentürk’ün ekim ayında düzenlediği öykü atölyesinden çıkan ‘genç hikayelere’ ödüllerin verilmesiyle başladı. ‘Hikaye’ isimli çalışmasıyla Yenersu Duru Koç’un üçüncülük ödülünü aldığı gecede ikincilik ödülü ‘Hayaller Okyanusu’yla Melike Aybey’in oldu. Birincilik ödülü ise ‘Dedemin Bakkalı’ isimli öyküsüyle Zeynep Çelikkanat’a verildi. Ödülleri, Dr. Ayşegül Tözeren takdim ederken dereceye girenler, toplam 3 bin liralık kitap çekinin de sahibi oldu.

“HEPİMİZ BİR TUVALİ BOYUYORUZ”

Gecede bir konuşma yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya ve Muratpaşa’yı bir ‘edebiyat eserine’ benzetti. Uysal, “Kardeşliğimiz, komşuluğumuz, birbirimize sevgi ve saygı duyan ortamımız hepimizin, hep beraber boyadığı tuval gibi” dedi. Bugünün dünyasında birçok şeyin istenildiği gibi olmadığını ama Muratpaşa’da herkesin farklılıklarıyla bir arada olduğu bir model şehri oluşturmaya gayret ettiklerini dile getiren Başkan Uysal, “Bunu sizler sayesinde başarıyoruz. Bütün fiziksel hizmetlerimiz gibi kültür hizmetlerimiz de dayanışma ve çevre hizmetlerimiz de birbirinin ayrılmaz parçası. Hepsine siz hayat veriyorsunuz” diye konuştu.

ÖYKÜNÜN EN İYİLERİ

Başkan Uysal, konuşmasının ardından, ‘Annem Kovboylar ve Sarhoş Atlar’ kitabıyla En İyi Öykü Kitabı ödülünü alan Polat Özlüoğlu’na ödülünü takdim etti. Özlüoğlu, 4’üncü kitabıyla ilk kez bir ödül aldığını belirterek, “Çok sürpriz oldu. Teşekkür ediyorum” dedi. ‘Kaplumbağalar Ölmesin’ kitabıyla En İyi İlk Öykü Kitabı ödülünü Başkan Uysal’dan alan Erkan Karaaslan ise “Benim bir hafta önce kızım oldu. Adını Öykü koyduk. Öykü ödülüyle geldi” diye konuştu. ‘Köstebek Yolları’ kitabıyla En İyi İlk Öykü Kitabı ödülünü Karaaslan’la paylaşan Günay Çetao Kızılırmak ise geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geceye katılamadı.

ALKIŞLARLA SAHNEDE

Antalya Edebiyat Günleri’nin geleneksel hale gelen ödülleri ise bu yıl başta öykü olmak üzere roman, deneme, oyun gibi yazınsal türlerde yapıtlar veren Necati Tosuner ve şiire Behçet Necatigil’in cesaretlendirmesiyle başlayan İsmail Uyaroğlu’nun oldu. Rahatsızlığı nedeniyle Uyaroğlu geceye katılamazken Tosuner, ödülünü Başkan Uysal’dan aldı. Alkışlarla sahneye çıkan Tosuner, şunları söyledi:

“Hepimiz edebiyatın fazla bir şey olmadığını, sevinci yazmanını dışında bir şey olmadığını bile bile bu yola girdik. Bu sevinci paylaştığınız, coşkusuna tanık olduğunuz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Kambur bir insan olarak kendimi kabul ettirmek için didindim ve kamburum sayesinde edebiyatta bu noktalara gelebildim. Bir toplumsal yaradır. ‘Engelli’ lafını sevmiyorum. Bir sakat insanla dalga geçiyor olmanın kimseye bir kazancı yoktur. Maalesef, toplumumuzda böyle yaygın bir hastalık var. Onu da hazır fırsat gelime geçmişken söyleyeyim.”

7’nci Antalya Edebiyat Günleri, ödül törenin ardından Türk halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan konseriyle sona erdi.