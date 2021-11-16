Antalya Gitar Festivali 10 yaşında

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’yle düzenlen Uluslararası Antalya Gitar Festivali’nin perşembe akşamı Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açılış konseriyle 10’uncu kez sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’nin gerçekleştirdiği Uluslararası Antalya Gitar Festivali, 10’uncu yılını kutluyor. Sanat yönetmenliğini klasik gitarın önemli ismi Ahmet Kanneci’nin yaptığı festival, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, perşembe günü başlıyor.

KÜLTÜR VE SANAT VAZGEÇİLMEZDİR

Belediye Başkanı Ümit Uysal, 10’uncu yılını kutlayan festivalin Antalya için büyük bir şans olduğunu söyledi. Uysal, Ahmet Kanneci’nin sanat yönetmenliğinde her yıl yeni virtüözleri, gitarda yeni yaklaşımları dinliyor olmanın şehrin kültür ve sanat yapısı içinde çok değerli olduğunu dile getirdi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Kültür ve sanat etkinlikleri, bir şehir için temel altyapı hizmetlerinden farksızdır. Havaalanları, hastaneler kadar vazgeçilmezdir. Asfalt ve kaldırım kadar gereklidir. Bu çerçevede 10 yıldır bir geleneği sürdürüyor olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Uluslararası Antalya Gitar Festivali'ne katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum.”

ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği Başkanı Yıldırım Şimşek ise “Her yıl artan bir heyecanla çaba harcadığımız festivalimizle, hala sıra dışı günler yaşadığımız dönemin sanat ışığı olmaya çalışıyoruz” dedi.

KONSER PROGRAMI

Uluslararası Antalya Gitar Festivali, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, 18 Kasım Perşembe, saat 20.00’de Fatma Parlakol ve Alper Es, Semih Sarıhan ve Çavgın Çınkıt konseriyle başlayacak. Festivalin ikinci gününde ise Hande Gökçe ve Sarper Dağtekin sahne alacak. Konser, 19 Kasım Cuma, saat 20.00’de Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Festivalin kapanış konseri ise ‘Endülüs Tutkusu’ başlığında gerçekleştirilecek. Javier Garcia, Jose Manel Cuenca ve Almudna Roca’nın sahne alacağı konser Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, 20 Kasım Cumartesi, saat 20.00’de başlayacak.