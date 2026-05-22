Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: Kamu hizmetinden ödün vermiyoruz

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanlarıyla bir araya geldiği bayramlaşma töreninde, “Kamu hizmetinden ve kamu faydasından ödün vermeden belediyemizi güçlü bir mali disiplinle ayakta tutarak bir bayrama daha ulaştık” dedi.

Başkan Uysal, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesindeki son mesai gününde belediye personeliyle bayramlaştı. Bayramlaşma programının ilk durağı Fen İşleri Müdürlüğü oldu. Programa Başkan Uysal’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları da katıldı.

Burada personelin bayramını kutlayan Başkan Uysal, çalışanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Belediyemize, şehrimize ve ülkemize kattığınız değer için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşullara rağmen Muratpaşa Belediyesi’nin mali disiplinini koruduğunu belirten Uysal, belediyenin spordan sağlığa kadar kamu hizmetinin her alanında çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bayramlaşma programının ikinci durağı ise belediyenin ana hizmet binası oldu. Kültür Salonu’nda düzenlenen törende Başkan Uysal, tüm çalışanların Kurban Bayramı’nı kutladı.