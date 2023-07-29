Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Vatan sevgisiyle yoğrulduk''

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kardeş kent Karaman’ın Göktepe Belediyesi’nde yapımı tamamlanan Çukurbağ Mahallesi 100. Yıl Atatürk Sosyal Tesisi açılışında “Türkiye’de, bir lirayla üç liralık iş yapanlar var. Bir de üç lirayla bir liralık iş yapamayanlar var. O parti, bu parti meselesi değil” dedi.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin kardeş kenti Karaman'ın Sarıvelililer ilçesine bağlı Göktepe Belediyesi’nin Çukurbağ mahallesinde yapımı tamamlanan sosyal tesisin açılışına katıldı. Başkan Uysal, açılış öncesi Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan’ı ziyaret etti, belde sakinleriyle bir araya geldi.

‘VATAN SEVGİSİYLE YOĞRULDUK’

Başkan Uysal, açılışta konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez” sözlerini hatırlatarak başladı. Uysal, “Bizler, Torosların yetiştirdiği insanlar, bu vatana her şeyimizle, taşıyla, toprağıyla, insanıyla bütün özellikleriyle kendimize adamış, bu vatanla, bu vatanın sevgisiyle yoğrulmuş kişileriz” diye konuştu.

‘BİZİM İÇİN ONUR’

Muratpaşa’da birçok Çukurbağlı ve Göktepelinin yaşadığını belirten Başkan Uysal bu temmuz gününde onların doğduğu, büyüdüğü topraklarda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Kıt imkanlar, bin bir güçlük içinde yapılan hizmetlere katkıda bulunabiliyor olmak bizim için büyük bir onurdur. Büyük bir şereftir. Maalesef, kamu menfaatinin başladığı yerde siyaseti bitmesi gerekirken, millet menfaatinin başladığı yerde her türlü siyasi ayrımın noktalanması gerekirken Türkiye'miz o seviyeye gelememiştir. Kamu menfaati başladığında da siyaset devam etmektedir. Zaten bu nedenle de Türkiye'miz, genel olarak milletimiz fakir kalmaktadır. Türkiye'miz dünyada hak ettiği yeri maalesef alamamaktadır.”

‘KAMU YARARI ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİDİR’

Oysaki kamu yaranının aynı zamanda çocukların geleceği olduğunun altını çizen Uysal, “Siyaset, siyasi ayrım karın doyurmaz. Kapıkule'den dışarıya çıktığın zaman sana ‘O partili, bu partili’ demezler. ‘Türk geldi’ derler. ‘Türkiyeli geldi’ derler” şeklinde konuştu. Türkiye’de ayrımcılığın, zıtlaşmanın, haksızlığın sürüp gittiğini belirten Başkan Uysal, “Öyle olunca buralar çaresiz, yoksul kalıyor. O dengeyi de bizler olabildiğince sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

‘PARTİ MESELESİ DEĞİL’

Göktepe Belediye Başkanı Doğan’ın adeta ‘bir liralık kaynakla, üç liralık hizmet ürettiğini’ belirten Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Burada suyla çalışan bir değirmen gördüm. Üreten kadınlar gördüm. Onların ürünleri Muratpaşa'ya kadar geliyor. Burada buğday eken, nohut eken belediye gördüm. Burada kaynaklar memleket menfaatine verimli kullanılıyor. Biz de Muratpaşa'da 2 bin dönüm ilave park yaptık. Bir kök çiçek satın almadık. Hepsini kendimiz ürettik. 5 yüz kilometrelik cadde ve sokağı yeniledik. Asfaltı satın almadık. Kendimiz ürettik. 4 bin çöp konteynerini yer altına aldık. Hiçbirini satın almadık. Tamamını kendi kaynakçımızla, kendi fabrikamızda ürettik. Bir lirayla üç liralık iş yapanlar var, Türkiye'de. Bir de üç lirayla bir liralık iş yapamayanlar var. O parti, bu parti meselesi değil.”

Bütün ülkenin, kenetlenip kaynaklarını verimli, eşit, adil şekilde kullanıp çocukların geleceğini kurtarmak ve Türkiye’yi kalkındırmak mecburiyetinde olduğunun altını çizen Uysal, “Her yer Göktepe gibi imkansızlıklar içinde ‘Ne yapabilirim’ diye çırpınırsa, her yer Muratpaşa'mız gibi her işini kendi gören, verimli, ekmeğini taştan çıkaran bir çizgiyi hayata geçirirse Türkiye'miz kalkınır. Çocuklarımızın geleceği aydınlık olur” diye konuşmasna devam etti.

‘BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ’

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında bu sosyal tesisin ayrıca bir anlamı olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Bu sosyal tesisimizde inşallah düğünlerimizi, mevlitlerimizi, müşterek günlerimizi, önemli törenlerimizi gerçekleştiririz. Dayanışmanızı, dostluğunuzu, sevginizi, saygınızı birliğimizi, beraberliğimizi ilerletiriz. Daha aydınlık, daha müreffeh, daha sevgi, saygı dolu günleri inşallah hep beraber inşa ederiz” şeklinde konuştu.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Belediye Başkanı Doğan ise “Ağabeyim” diye seslendiği Uysal’a kültür merkezinin inşaatını verdiği katkılar dolayasıya teşekkür etti. Kültür merkezinin bulunduğu köyün geçmişte adeta bir üretim merkez olduğunu belirten Doğan, şunları söyledi:

“Çok göç verdi. O kooperatif bazı sıkıntılarla kapandı. Bu büyük köyün Antalya'da 10 bin nüfusu olduğunu her zaman söyleriz. Çukurbağlılar, burada bize bir şey öğretti. Beraber birlikte yürümeyi, birlikte imece ruhuyla Milli Mücadele ruhuyla bu eseri burayı kazandırmayı öğretti. Burada genci yaşlısı 50 kişi parke döşedik. Meclis üyesi arkadaşlarımla belediye çalışanlarıyla beraber burada duvar yaptık. Bu şahesere Çukurbağlıların da büyük katma değeri var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Çukurbağ Mahallesi 100. Yıl Atatürk Sosyal Tesisi, edilen dualarla açıldı.