Antalya Muratpaşa'da mutlu bir yaz için falez plajları

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin mavi bayraklı falez plajlarından İnciraltı, sezonun başlamasıyla birlikte müdavimlerini ağırlamaya başladı. Giriş ücreti olmayan plaja her sabah geldiğini söyleyen Meltem Onur, “Başka ilçelerde oturan arkadaşlarımız ‘Ne kadar şanslısınız’ diyor. Böyle tesislerin olması çok güzel” dedi.

Dünya genelinde 213 plajıyla en fazla uluslararası çevre ödülü mavi bayrak alan kent olan Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin kentin doğa harikası falezler boyunca uzanan 5 plajı bulunuyor. Her birinde mavi bayrak dalgalanan Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu falez plajları, covid-19 salgınında kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte misafirlerini ağırlamaya başladı.

Giriş ücreti olmayan, çok uygun fiyatlara yiyecek ve içeceğin bulunabildiği, isteyen misafirlerin şezlongda gün boyu denizin tadını çıkarabildiği plajlar arasında İnciraltı en çok ilgi görenlerin başında geliyor. Asansörle inilebilmesi nedeniyle belli yaş grupları tarafından özellikle tercih edilen plajın müdavimlerinden biri de Meltem Onur. Onur, her sabah İnciraltı’dan denize girdiğini belirterek, “Çok hoş, çok memnunuz. Hatta başka ilçelerde oturan arkadaşlarımız ‘Ne kadar şanslısınız’ diyor. Böyle tesislerini olması çok güzel. Herkes, özellikle falezlerden denize girme şansına sahip değil” diye konuştu.

Yüzmeyi dahi İnciraltı’nda öğrenen 16 yaşındaki Mustafa Berkay Çoban, her sabah saat 07.00’de plaja geldiğini söyledi. 3 yıldır her yazını İnciraltı Falez Plajı’nda geçirdiğini anlatan Çoban, “Burada çok güzel vakit geçiyor” dedi. Hakan Sunay ise 5 yıldır İnciraltı’nın müdavimi olduğunu belirterek, “Burayı belediye özel bir işletmeden aldı. Emekliye de hitap eden çok güzel bir yer” dişe konuştu.