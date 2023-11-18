Antalya’nın eski sokak satıcıları Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi'nde buluştu

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi eğitmenlerinden tiyatro oyuncusu Bülent Patoğlu’nun yazıp yönettiği, Antalya’nın nostaljik sokak satıcılarını konu alan tiyatro oyunu “Naftalin Kokulu Öyküler”tiyatroseverler ile buluştu. Oyunun sonunda vatandaşlar oyuncuları alkış yağmuruna tuttu.

Yetişkin ve çocuklara yönelik tiyatro eserlerini sanatseverlerle buluşturan Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi şimdi de Antalya’nın nostaljik sokak satıcılarını konu alan “Naftalin Kokulu Öyküler”adlı tiyatro oyununu sahneledi. Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde sahnelenen oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TİRMİSÇİDEN ŞIRACIYA

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin eğitmenlerinden tiyatro oyuncusu Bülent Patoğlu’nun yazıp yönettiği müzikli oyunda Konyaaltı’nda seyyar satıcılık yaptıktan sonra Antalya merkeze yerleşen ve sokak satıcılığına orada devam eden insanların öyküleri konu edinildi. Oyunda, bölgeye özel en eski lezzetlerden tirmis satan esnaftan bozacı ve şıracıya, sütçüden bohçacıya, a la munite fotocudan, kader kısmetçisine kadar geçmişte Antalya’da yaşamış vatandaşların yakından bildiği sokak satıcılarının öyküleri sahneye taşındı.

UZUN SÜRE ALKIŞLADILAR

Antalya’nın yanı sıra İstanbul’un geçmişinden de renkli olayların yer aldığı oyunda tiyatroseverlerkimi zaman hüznü kimi zamanda geçmişle yüzleşmeyi yaşadı. Sahne dekoru ve tiyatro oyuncularının kostümleriyle geçmişe doğru yolculuğa çıkaran oyun, sanatseverlerden de tam not aldı. Vatandaşlar oyun sonunda oyuncuları dakikalarca alkışladı.

ESEN, VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Konyaaltı ve Antalya’nın eski sokak satıcılarını konu edinilen oyunun oldukça beğeni topladığını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen oyuna katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Esen, Tiyatro Akademisi’nin önümüzdeki süreçte yeni oyunlarla tiyatroseverlerin karşısına çıkacağını belirtti.