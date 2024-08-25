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Antalya'nın mobil oyunu geliyor

Antalya'nın mobil oyunu geliyor
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Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM’de çalışmalarını sürdüren Ayris Games, oyun tutkunlarını uçsuz bucaksız sahilleri, dağları, vadileri ve antik kentleriyle Antalya’yı keşfe çıkartacak araba oyunu yazdı. Son düzenlemeleri yapılan oyun, pazara girmek için melek yatırımcılar bekliyor.

Ayris Games, 8 yıllık bir çalışmanın ardından 2021’de Antalya’da kuruldu. Çalışmalarını Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM’de sürdüren firma, mobil oyun çözümleriyle öne çıktı.

Ayris Games kurucusu Hakan Satılmış, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’la yaptığı görüşmeler sonrası Türk turizminin başkenti Antalya’yı mobil oyun pazarı üzerinden tanıtacak bir yazılım üzerine çalışmaya başladıklarını anlattı. Satılmış, oyunda bir araçla Antalya’nın keşfedildiğini söyledi. Başkan Uysal’ın Antalya’nın birçok yerinin oyunda yer alması gerektiğini söylediğin anlatan Satılmış, buna göre yeni eklemelerle oyunun geliştiğini söyledi.

Başkan Uysal, oyunda Antalya’nın bir coğrafya olarak merkeze alındığını dile getirdi. Sahilleri, dağları, vadileri ve antik kentleriyle adeta bir cenneti andıran kenti oyunla dünyaya tanıtmak istediklerini aktaran Uysal, oyunun yurtdışından yatırım teklifi aldığını söyledi. Ancak firmanın yurtiçinden teklif beklediğini aktaran Uysal, “Belediyemizin bu konuda yasal sınırları var. Antalya’mızı dünyanın mobil oyunla tanıyacağı bu girişimi desteklemek isteyen melek yatırımcıları bekliyoruz” dedi.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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