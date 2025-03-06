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Antalya’nın Muratpaşa'daki yeni turizm rotası ‘Şehri Keşfet’ Berlin’de

Antalya’nın Muratpaşa'daki yeni turizm rotası ‘Şehri Keşfet’ Berlin’de
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Antalya Muratpaşa Belediyesi, turizmi 12 aya yayacak ‘Şehri Keşfet’ projesini dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin’de tanıttı. Proje, Antalya’yı yalnızca deniz, kum, güneş turizmiyle değil, kültür, tarih ve doğa turizmiyle de buluşturmayı hedefliyor.

İlk olarak Erdal İnönü Kent Parkı’nda düzenlenen basın toplantısıyla tanıtılan ‘Şehri Keşfet’ tur paketleri, şimdi dünya turizm sektörünün kalbi Berlin’de uluslararası turizm profesyonellerine sunuldu.

‘Şehri Keşfet’ turları, turistlere uçak bileti, konaklama, rehberlik hizmetleri, restoran seçenekleri ve gezilecek yerler gibi kapsamlı bir deneyim sunuyor. Antalya’nın antik kentlerinde tarihe yolculuk yapmak, Toroslar’ın eteklerinde doğayla buluşmak veya bölgenin geleneksel lezzetlerini tatmak isteyenler için özel rotalar oluşturuldu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, turizmin çeşitlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Seyahat etmek sadece gezmek değil, keşfetmektir. Tarihten ve arkeolojiden keyif almak, bir yörenin özgün yemeklerini, danslarını, şarkılarını deneyimlemek, seyahate anlam katar. Antalya artık sadece deniz-kum-güneş destinasyonu olmayacak; ‘Şehri Keşfet’ rotalarıyla kültür, doğa ve tarihle iç içe bir tatil sunacak.”

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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