Antalyaspor taraftar lokalinin inşaatı tamamlandı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın temelini attığı Antalyaspor taraftarları lokalinin inşaatı tamamlandı. Lokal, kırmızı beyazlı takımın maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu'nun hemen yan tarafında bulunuyor.

Muratpaşa Belediyesi, 55'inci kuruluş yılını kutlayan Antalyaspor'un taraftarları için nisan ayında başladığı lokal inşaatını tamamladı. Antalya Stadyumu'nun hemen yanı başında bulunan lokalin temelini Başkan Uysal atarken inşaat Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce yapıldı. 120 metrekarelik alana inşa edilen lokalin stadyumla birleşik bir ünite olduğunu belirten Başkan Uysal, “Bütün taraftarlarımıza hayırlı olsun. İnşallah, şehrimizin takımı Antalyaspor’un yeniden taraftarıyla buluşacağı yeni sezonda taraftar lokalimiz de hizmet vermeye başlayacak" diye konuştu.