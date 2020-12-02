Araplara satılamayan füze rampasını İBB, AK Parti döneminde satın almış

İBB CHP Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı’nın her hafta gerçekleştirdiği sosyal medya üzerinden canlı bağlantılarının bu haftaki konuğu İBB CHP Meclis Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı oldu.

CHP Meclis Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, AKP döneminde yabancı bir ülke tarafından bir Arap ülkesine satışı yapılamayan füze rampa araçlarının itfaiye aracına çevrilip 1,5 milyon Euro’ya İBB’ye satıldığını açıkladı. Subaşı araçların İstanbul’un sokaklarına uygun olmadığı için garajlarda yıllardır boş beklediğini bildirdi.