  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 02 Aralık 2020 14:53

Araplara satılamayan füze rampasını İBB, AK Parti döneminde satın almış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti döneminde Arap ülkelerine satılmayan füze rampalarının itfaiye aracına çevrilip 1,5 milyon Euro’ya satın alındığı ortaya çıktı.

Araplara satılamayan füze rampasını İBB, AK Parti döneminde satın almış
A+ A-

İBB CHP Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı’nın her hafta gerçekleştirdiği sosyal medya üzerinden canlı bağlantılarının bu haftaki konuğu İBB CHP Meclis Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı oldu.

CHP Meclis Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, AKP döneminde yabancı bir ülke tarafından bir Arap ülkesine satışı yapılamayan füze rampa araçlarının itfaiye aracına çevrilip 1,5 milyon Euro’ya İBB’ye satıldığını açıkladı. Subaşı araçların İstanbul’un sokaklarına uygun olmadığı için garajlarda yıllardır boş beklediğini bildirdi.

istanbul büyükşehir belediyesi , ibb , ekrem imamoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM