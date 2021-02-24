Ardino Belediye Başkanı Şaban'dan Başkan Yüksel'e Ziyaret

Kartal Belediyesi'nin kardeş kentlerinden Bulgaristan’ın Kırcaali kenti Ardino ilçesinin Belediye Başkanı İzzet Şaban, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ile birlikte Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e ziyaret gerçekleştirdi. Kartal Belediyesi ana hizmet binasındaki Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette; CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Ardino Belediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram ile Kartal Belediye Meclis Üyesi ve Balkanlar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Özgön ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmenin ardından Başkan Gökhan Yüksel, Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve beraberlerindeki heyetin de katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda 4 Nisan'da yapılacak olan Bulgaristan parlamento seçimleri hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, ardından her iki kentin ortaklaşa gerçekleştirebilecekleri projeler ve kültür sanat çalışmaları değerlendirildi. Pandemi salgınını kontrol altına almak için uygulanan tedbirlerin de masaya yatırıldığı toplantıda Başkan Gökhan Yüksel, salgın ile mücadelenin birinci gündem maddeleri olduğunu bu konuda karşılıklı diyalog ile her türlü iş birliğine açık olduklarını kaydetti.

Ziyaretin sonunda her iki belediye başkanı da birbirlerine başarı dileklerini iletti. Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban, Başkan Gökhan Yüksel’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederken, Başkan Gökhan Yüksel de meslektaşının ziyaretinden dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirdi ve kendisine Kartal Belediyesi logosunun yer aldığı çini süslemeli seramik tabak takdim etti.