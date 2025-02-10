Arif Dağlar vefatının 5. yılında Kartal’daki mezarı başında anıldı

Kartal'da 2004-2009 yıllarında belediye başkanlığı görevinde bulunan ve beş yıl önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Arif Dağlar için Kartal Belediyesi tarafından, merhumun Soğanlık Mezarlığı'nda bulunan kabri başında bir anma töreni gerçekleştirdi.

Düzenlenen törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Dağlar Ailesi’nin yakınları katıldı.

Anma töreni sırasında bir konuşma gerçekleştiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kıymetli çalışma arkadaşlarım, sevgili Dağlar Ailesi, yakınları; merhum belediye başkanımızın kabri başındayız. Öncelikle Allahtan rahmet diliyorum. Kıymetli ailesine, eşine, çocuklarına sabırlar diliyorum.

Kıymetli başkanımız görevimin birinci yılında vefat etti. Benim mahallemden komşum; kuzenleri, yeğenleri çocukluk arkadaşım olan, yerelde birbirimizi tanıdığımız, ailelerimizin birbirini tanıdığı, komşumuz olarak da anıyorum kendisini.

Belediye başkanlığı da çok kıymetli tabii ki. Bugüne kadar Kartal’a ve Kartal halkına katmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu bir bayrak yarışı, Bir hizmet yarışı, dolaysıyla biz de bu bayrağı aldık, hizmet yarışında bayrağı göğüsledik ve Kartal’a daha iyi hizmetler vermek için çabalıyoruz, koşturuyoruz.

Kamu görevi çok kıymetli bir görev, taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun

Kamu görevi çok kıymetli bir görev dolaysıyla -taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun- düsturu ile sevgili belediye başkanımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ruhu şad olsun, başımız sağ olsun.

Merhum başkanımıza Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına da sabırlar diliyorum, mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve anma törenine katılanlar, merhum başkan Arif Dağlar’ın mezarına karanfil bıraktı.

Arif Dağlar Hakkında

1 Ocak 1954’te Bayburt’ta doğan Arif Dağlar, ilkokulu aynı kentte tamamladı. Fenerbahçe Lisesi’nden mezun olan Dağlar, daha sora İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi.

Dağlar, 1997-2004 arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hamidiye A.Ş.’de Genel Müdürlük yaptı. 2004 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı seçilen Arif Dağlar, bu görevini 2009 yılına kadar devam ettirdi. 2009 yerel seçimlerinde tekrar aday yapılmadı. Dağlar, ağır hastalıklarla uzun süre mücadele etti.