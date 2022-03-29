Arkeoloji öğrencileri Konyaaltı’nı gezdi

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu, Konyaaltı Belediyesi’nin desteğiyle ilçe sınırlarındaki Kelbessos Antik Kenti ve Sinan Değirmeni’ni gezdi.

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu, antik çağlarda Termessos’a bağlı bir sınır kenti olan, Roma Çağı’nda ise askeri garnizon olarak kullanılan Kelbessos Antik Kenti’ne Konyaaltı Belediyesi’nin desteğiyle gezi düzenledi. Daha sonra iki yüz yıllık tahıl ambarlarını barındıran Sinan Değirmeni’nde incelemelerde bulunan öğrenciler, Konyaaltı’nın eşsiz güzellikleri arasında yer alan Doyran Göleti çevresinde dinlenme fırsatı yakaladı.

Arkeoloji Topluluğu, kendilerine destek olan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür etti.