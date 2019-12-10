  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 10 Aralık 2019 18:05

Aşevi hizmeti Maltepelilerin yüzünü güldürüyor

Maltepe Belediyesi aşevi hizmetiyle, ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşa sıcak yemek imkanı sunuyor. Sadece 2019 yılında 100 bin kişiye sıcak yemek verilen aşevinde, günde ortalama 500 vatandaş yemek yiyor.

Aşevi hizmeti Maltepelilerin yüzünü güldürüyor
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarıyla dikkat çeken Maltepe Belediyesi, aşevi hizmetiyle ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor. Her gün sabahın ilk ışıklarıyla, dev kazanlarda en az 4 çeşit yemek hazırlanan aşevinde, günde ortalama 500’den fazla vatandaş sıcak yemek yiyor. Aşevinde kaynayan yemekler ayrıca ilçe genelinde tespit edilen, gelir durumu kötü olan ya da hasta ve yaşlı olduğu için evinde yemek yapacak kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi 252 haneye de, her gün düzenli olarak ulaştırılıyor. Sadece 2019 yılında 100 bin kişiyi ağırlayan aşevi, cenaze sahiplerini de yalnız bırakmıyor. Taziye evlerine de günde ortalama 600 pide ve ayran gönderen aşevi yetkilileri, 2019 yılı boyunca ilçe genelinde taziye evlerine 132 bin adet pide ve ayran desteği verildiğini kaydetti.  

“HERKESİN EVİNDE SICAK AŞI OLACAK”

Yoksullukla mücadelenin sosyal belediyeciliğin temel hedeflerinden biri olduğuna vurgu yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Göreve geldiğimiz günden beri, ilçede gelir durumu kötü olan hanelere yönelik önemli çalışmalara imza attık. Pek çok alanda yürüttüğümüz çalışmalarla ilçe genelinde yoksullukla mücadele ediyoruz. Bunların en önemlisi aşevi hizmeti. Aşevimizde her gün binlerce kişiye sıcak yemek kaynatıyoruz. Maltepe’de herkesin evinde sıcak aşı olacak, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” diye konuştu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
maltepe , maltepe belediyesi , ali kılıç
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM