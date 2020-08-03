ASKİ E-Spor Kulübü'nden yeni takım: Erkek Zula

Her geçen gün yeni spor aktiviteleriyle spor severlerin karşısına çıkan ASKİ E-Spor Kulübü Kadın Zula Takımı’ndan sonra şimdi de ilk kez belediye bünyesinde Erkek Zula Takımını kurdu.

Ankara’da spora ve sporcuya önem vererek spor faaliyetlerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi için birçok çalışmaya imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ E-Spor Kulübü, tüm dünyada ve özellikle de Türkiye’de dijital ortamda gün geçtikçe yoğun ilgi gören e-spor aktivitelerinde Erkek Zula Takımı kururak yeni bir adım daha attı.

TÜRKİYE’DEKİ ERKEK ZULA TAKIMLARI ARASINDA İLK BELEDİYE TAKIMI

ASKİ E-Spor Zula Erkek Takımı ilk kez bu sene 8 Ağustos tarihinde elektronik ortamda gerçekleştirilecek ‘Zula Süper Lig 6. Sezonu’nda mücadele edecek.

İnternet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek olan ligde ilk defa bir belediye takımı Türkiye’nin en iyi 10 Zula Erkek Takımı ile kıyasıya yarışacak.

ASKİ E-SPOR KULÜBÜ KADIN ZULA TAKIMI BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel kadın E-Spor Ligi olan Zula Kadınlar Liginde aldığı başarılı sonuçların ardından şampiyon olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ E-Spor Zula Kadın Takımı, yeni kurulan Erkek Zula Takımı için de örnek teşkil ediyor.

Zula Kadınlar ligi adıyla başlatılan E-Spor ligi 25-26 Temmuz’da yapılan final karşılaşmalarının ardından ilk şampiyonunu çıkardı. Dünya’da az sayıda bulunan Kadınlar E-Spor ligleri arasından yerini alan ve 13 Haziran’da başlatılan Zula Kadınlar Ligi’nde 6 profesyonel takım 7 hafta boyunca mücadele ederken, E-Spor tarihine de adlarını yazdırdılar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ E-Spor Kulübü Erkek Zula Takımı, Zula Süper Lig 6. Sezonu için hazırlanırken, Beşiktaş E-Spor Kulübü ve Galatasaray E-Spor Kulübünün de katılacağı platformda ter dökecek.

TAKIMIN KADROSU BELLİ OLDU

ASKİ E-Spor Kulübünün katılmasıyla çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen ligde dengelerin nasıl değişeceği merak konusu olurken, Kulüp lige 5 as ve 1 yedek oyuncuyla katılacak. Zula Erkek Takımı;

Birkan ''Felarcone'' Aşçı

Batuhan ''BeQuu'' Derelioğlu

Batuhan ''Bukaki'' Yılmaz

Tamer ''taMMy'' Tahtalı

Berkay ''ArroW'' Özdemir

Nurullah ''PtrnGG'' Bektaş ( y ) oyuncularıyla şampiyonluk için mücadele edecek.

ZULA AKADEMİ İÇİN DE KADRO OLUŞUYOR

Zula Akademi Liginde yarışacak takım için de bir yandan kadro oluşturma çalışmalarına başlayan ASKİ E-Spor, takımda yer almak isteyenlere de sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yaptı.

Dijital ortamda giderek artan e-spor oyunları için özellikle gençleri spora teşvik etmeyi amaçlayan ASKİ E-Spor Kulübü, takımda yer almak isteyenlerin “https://twitter.com/ abbaskiespor/status/ 1285615714989219841” adresi üzerinden başvuru yapabileğini bildirdi.