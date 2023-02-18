ASKİ ekipleri deprem bölgesinde: Antakya'da içme suyu hattı çadır bölgesine ulaştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş deprem bölgelerinde ASKİ ekiplerinin yaptığı çalışmaları sosyal medya hesaplarından, “Hatay Antakya'da şebeke suyunu çadır kentlerimize ulaştırmaya başladık. ASKİ ekiplerimiz Kahramanmaraş Pazarcık'ta içme suyu ana iletim hattının tamiratına başladı. Çevre bölgelerin su sorununu en kısa sürede çözeceğiz” notuyla paylaştı.

ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri içme suyu ana iletim hatlarında meydana gelen sorunları çözmek için 7/24 esasına dayalı olarak görev yapıyor. Ekipler Hatay Antakya’da diğer ekiplerle koordineli şekilde çalışarak şebeke suyu sorununun çözümü ve çadır kentlere su ulaştırmak için çalışırken Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde de içme suyu sorununun çözümü için çalışmaları sürdürüyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından şebeke suyu sorununu çözmek için çalışmalar yapıldığını belirterek, “Hatay Antakya'da şebeke suyunu çadır kentlerimize ulaştırmaya başladık. ASKİ ekiplerimiz Kahramanmaraş Pazarcık'ta içme suyu ana iletim hattının tamiratına başladı. Çevre bölgelerin su sorununu en kısa sürede çözeceğiz” notunu paylaştı.