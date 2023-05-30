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ASKİ Mayıs ayında 40 bin ızgara temizliği gerçekleştirdi

ASKİ Mayıs ayında 40 bin ızgara temizliği gerçekleştirdi
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ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentte etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek taşkın ve sel baskınlarını önleme amacıyla kent genelinde ızgara, baca ve hat temizliği ile altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler mayıs ayında toplam 40 bine yakın ızgara, 2 bin 29 baca ve 188 bin 692 hat temizliği gerçekleştirdi.

     Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, bölgesel olarak devam eden aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve su taşkınlarını önlemek amacıyla önlemlerini artırdı.

    ASKİ ekipleri, Başkent’in birçok noktasında eş zamanlı olarak ızgara temizliğinden yağmur suyu ve atık su hatlarının yenilenmesine kadar altyapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

   800 PERSONEL VE 400 ARAÇ

    Kentsel alanlarda yaşanan su baskınlarının önüne geçebilmek amacıyla atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarını rutin şekilde temizleyen ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent genelinde kapsamlı bir temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına da devam ediyor.

    ASKİ ekipleri mayıs ayında toplam 40 bine yakın ızgara, 2 bin 29 baca ve 188 bin 692 hat temizliği gerçekleştirdi.  

    Başkent genelinde yağışla gelen atıkların temizliğini yapan ASKİ yetkilileri, vatandaşları tıkanmalara sebebiyet vermemesi için çöplerini ızgara ve yağmur suyu hatlarına atmamaları konusunda uyarıyor.

    800 personel ve 400 araçla yapılan yağmursuyu ızgara, baca ve hat temizlik çalışmaları ise şöyle;

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MAYIS AYI YAPILAN TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Bölge Adı

IZGARA TEMİZLİĞİ
(ADET)

BACA TEMİZLİĞİ
(ADET)

HAT TEMİZLİĞİ
(METRE)

ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI

ARAÇ SAYISI

ÇANKAYA

4953

82

4315

110

42

MAMAK

4246

428

25068

50

27

ALTINDAĞ

5044

8

18355

55

28

KEÇİÖREN

2839

138

9313

90

44

YENİMAHALLE

2830

550

24736

50

26

SİNCAN

1201

79

9149

71

36

GÖLBAŞI

1253

354

35700

34

17

ETİMESGUT

4177

73

7130

75

33

ELMADAĞ

1051

0

0

50

24

ÇUBUK

2187

28

11500

30

15

AKYURT

312

0

261

22

11

KAHRAMANKAZAN

335

0

9895

8

6

AYAŞ

132

9

750

8

5

KALECİK

486

7

4445

14

8

BALA

55

0

0

2

1

PURSAKLAR

913

8

1084

35

21

POLATLI

4306

151

4850

25

18

BEYPAZARI

1209

13

650

8

6

NALLIHAN

507

18

395

9

5

GÜDÜL

8

2

200

6

3

HAYMANA

0

0

1400

3

1

KIZILCAHAMAM

604

1

0

8

4

EVREN

0

0

0

2

1

ŞEREFLİKOÇHİSAR

161

60

18421

3

2

ÇAMLIDERE

87

20

1075

2

1

ALT GEÇİTLER

600

0

0

30

15

 

39496

2029

188692

800

400

 

 

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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