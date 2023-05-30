ASKİ Mayıs ayında 40 bin ızgara temizliği gerçekleştirdi

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentte etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek taşkın ve sel baskınlarını önleme amacıyla kent genelinde ızgara, baca ve hat temizliği ile altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler mayıs ayında toplam 40 bine yakın ızgara, 2 bin 29 baca ve 188 bin 692 hat temizliği gerçekleştirdi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, bölgesel olarak devam eden aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve su taşkınlarını önlemek amacıyla önlemlerini artırdı.

ASKİ ekipleri, Başkent’in birçok noktasında eş zamanlı olarak ızgara temizliğinden yağmur suyu ve atık su hatlarının yenilenmesine kadar altyapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

800 PERSONEL VE 400 ARAÇ

Kentsel alanlarda yaşanan su baskınlarının önüne geçebilmek amacıyla atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarını rutin şekilde temizleyen ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent genelinde kapsamlı bir temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına da devam ediyor.

ASKİ ekipleri mayıs ayında toplam 40 bine yakın ızgara, 2 bin 29 baca ve 188 bin 692 hat temizliği gerçekleştirdi.

Başkent genelinde yağışla gelen atıkların temizliğini yapan ASKİ yetkilileri, vatandaşları tıkanmalara sebebiyet vermemesi için çöplerini ızgara ve yağmur suyu hatlarına atmamaları konusunda uyarıyor.

800 personel ve 400 araçla yapılan yağmursuyu ızgara, baca ve hat temizlik çalışmaları ise şöyle;