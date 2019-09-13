ASKİ Spor güreşçileri Dünya Şampiyonası'nda

Dünya şampiyonluğu parolasıyla Kazakistan'a giden Milli Takım'da, 7'si serbest ve 4'ü grekoromen stilde toplam 11 ASKİ Sporlu güreşçi yer alacak.

RIZA KAYAALP DÖRDÜNCÜ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN MİNDERE ÇIKACAK

Şampiyona’ya aralarında Kırkpınar başpehlivanının da bulunduğu 4 güreşçiyle antrenman yaparak hazırlanan ASKİ Sporlu Rıza Kayaalp dördüncü kez dünya şampiyonu olmak için ter dökecek.

Ay Yıldızlı mayoyu giyecek olan ASKİ Sporlu diğer güreşçiler serbest stilde; 57 kg'de Süleyman Atlı, 65 kg'de Selahattin Kılıçsallayan, 70 kg'de Haydar Yavuz, 74 kg'de Soner Demirtaş, 92 kg'de Süleyman Karadeniz, 97 kg'de İbrahim Çiftçi ve 125 kg'de Taha Akgül olurken, grekoromen stilde; 55 kg'de Şerif Kılıç, 63 kg'de Rahman Bilici, 82 kg'de Emrah Kuş mücadele edecek.