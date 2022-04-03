ASKİ Sporlu Şampiyonlara Başkent'te coşkulu karşılama

Ankara Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde yer alan spor kulüpleri ve sporcuları başarıdan başarıya koşuyor. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ASKİ Sporlu Taha Akgül 9.kez şampiyon olurken, Süleyman Atlı Avrupa ikincisi, Münir Recep Aktaş Avrupa üçüncüsü, FOMGET sporcusu Evin Demirhan Yavuz da kadınlar kategorisinde şampiyon oldu. Esenboğa Havaalanı’nda coşkuyla karşılanan Milli güreşçiler, açık hava otobüsleriyle Başkentlileri selamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan spor kulüpleri başarıya doymuyor.

Avrupa ve dünya şampiyonları çıkaran ASKİ Spor Kulübü son olarak Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü.

ASKİ Sporlu Milli güreşçi Taha Akgül 9.kez Avrupa şampiyonu olurken, Süleyman Atlı Avrupa ikincisi, Münir Recep Aktaş Avrupa üçüncüsü ve FOMGET sporcusu Evin Demirhan Yavuz ise Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda şampiyon oldu.

ASLAN: “TAHA İLKLERİ YAPIYOR”

Milli güreşçiler; Esenboğa Havaalanı’nda ABB Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Aslan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dai re Başkanı Mustafa Artunç, Kulüp yöneticileri, antrenörler, 300 çocuk projesindeki çocuklar ve çalışma arkadaşları tarafından Türk bayrakları ve konfetilerle karşılandı.

Coşkulu karşılamada sporcularla gurur duyduklarını belirten ABB Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu,“Çok gururlu ve mutluyuz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Mansur Yavaş’ın da desteğiyle hem profesyonel hem amatör sporculara destek oluyoruz. Bizi gururlandırıyorlar. Biz de destek vermeye devam edeceğiz. Herkesi kutluyorum” derken, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Aslan da düşüncelerini, “Ankara Büyükşehir Belediyesi spora büyük yatırım yapıyor. Neticelerini de alıyoruz. Taha ilkleri yapıyor, o nedenle hep böyle karşılıyoruz. Yarın inşallah Rıza da altın madalyayı alacak” sözleriyle dile getirdi.

AVRUPA VE DÜNYAYA TÜRKİYE’NİN VE ASKİ SPOR’UN ADINI DUYURDULAR

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda Türkiye’yi temsil eden Taha Akgül, finalde karşılaştığı Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 5-2 yenerek kariyerindeki 9’uncu Avrupa Şampiyonluğunu kazandı.

Serbest Güreş’te 8 Avrupa, 2 Dünya, 1 de Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, Macaristan’da kazandığı şampiyonlukla serbest stilde en fazla Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan güreşçi unvanını elde etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın spora ve sporculara verdiği destek için teşekkür eden ASKİ Sporlu Milli güreşçiler ile antrenörler, duydukları mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

-Fırat Binici (Serbest Takım Teknik Sorumlusu): “ASKİ Spor bu şampiyonada da ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Altı tane serbest güreşte madalyamız var. Mansur Başkanımızın ve kulüp başkanımızın desteği olduğu sürece ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz.”

-Taha Akgül: “Bizleri sevenler buraya geldiler. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın organizasyonunda bu program gerçekleşti. Genel sekreter yardımcımız ve Yüksel Aslan Bey de burada. 9. Kez Avrupa Şampiyonluğunu kazandım. Dile kolay biz gerçekten büyük mücadeleler verdik yoğun antrenmanlar yaparak bu sürece geldik. Dokuzda dokuz altın madalyam oldu. Türkiye’nin en büyük ve en başarılı kulübüyüz. Genç kardeşlerimiz bizi karşılamaya geldi onların gözlerinde o heyecanı görebiliyorum.”

-Süleyman Atlı: “4 yıldır Avrupa Şampiyonası’nda final yapıyorum. Takım hâlinde Avrupa ikincisi olduk. Herkes elinden geleni yaptı. Bu yıl önümde dünya şampiyonası var. Hatalarımı düzeltip daha hazır vaziyette madalyamı almak istiyorum.”

-Münir Recep Aktaş: “Gerçekten çok mutluyum. Kulübüme ve ülkeme bu gururu yaşattığım için mutluyum. Bu Avrupa Şampiyonasında ilk madalyam. Önümüzde Akdeniz oyunları ve dünya şampiyonası var, altın madalya almak için gayret edeceğim.”

-Evin Demirhan Yavuz: “Takım olarak büyük bir tarihe imza attık. Büyük mücadeleler verdik. Bu mücadele karşısında Avrupa şampiyonu olduk. Ben bundan önce yıldızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonluğu yaşamış bir sporcuyum. 7 tane madalyam oldu. Kadınlar arasında en fazla madalya kazanmış kadın sporcu oldum. Mansur Başkanımıza teşekkür ediyorum çünkü kadın sporcuya sahip çıktı, kadınlar olarak tüm Avrupa’da kendimizi gösterdik.”

Esenboğa Havaalanı’ndaki karşılamanın ardından Büyükşehir Belediyesine ait açık hava otobüsüyle seyahat eden Milli güreşçiler, Başkentlileri selamladı.