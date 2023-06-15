Askıda fatura dünyaya açıldı

İstanbulluların desteğiyle, pandemi ve ekonomik kriz dönemlerinde eşsiz bir kent dayanışması oluşturan Askıda Fatura platformu, deprem yardımlarının sürdürülebilmesi amacıyla dünyaya açıldı. Dünyanın her tarafındaki yardımseverler, hazırlanan İngilizce site üzerinden İBB’nin yönlendirmesiyle ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilir hale geldi.

Ödüllü platformu haberleştiren Bloomberg CityLab, “Askıda Fatura inovatif belediyeciliğin tek kelimeyle çarpıcı bir örneği” yorumunda bulundu. EUROCITIES ise, Askıda Fatura’nın global tanıtımına destek verdiklerini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), 2020 baharında oluşturduğu çevrimiçi bağış platformu Askıda Fatura, tüm dünyada ilgi gördü ve 2021 yılında Küresel Belediye Başkanları Ödülü kazandı. Bol ödüllü projeyi şimdi de dünyaya açan İBB, https://askidafatura.ibb.gov.tr/ sitesi üzerinden İngilizce dil seçeneğiyle hizmet vermeye başladı. “Pay It Forward” olarak da adlandırılan platformun uluslararası versiyonu, bu desteğin dünyaya açılan yüzü olmaya başladı. Globale açılan platform ile artık dünyanın her tarafındaki yardımseverler, İBB’nin yönlendirmesiyle ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilir hale geldi.

BAŞKAN İMAMOĞLU DUYURDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu gelişmeyi sosyal medya hesaplarından; “İstanbul'da doğan Askıda Fatura, benzersiz bir kent dayanışması ağı olarak dünyaya örnek olmuştu. Aile, öğrenci, anne, eğitim ve depremzede desteğiyle genişleyen platform şimdi tüm dünyaya açılıyor” ifadeleriyle duyurdu.

BLOOMBERG’TEN PROJEYE ÖVGÜ

Ödüllü platformu haberleştiren dünyanın şehircilikle ilgili önde gelen haber platformu Bloomberg CityLab, anonim bağış platformunun İstanbullulara COVID döneminde ve ekonomik zorluklarda yardımcı olduğunu, şimdi de deprem bölgesine yönelik yardımların devamı için uluslararası hale geldiğini yazdı.

Çoğunluğu Türkiye’den isimsiz hayırseverlerin, son 3 yılda platformu kullanarak ihtiyaç sahiplerinin 400 binden fazla faturasını ödediği belirtilen haberde, Askıda Fatura üzerinden depremzedelere 16 bin 700 gıda ve hijyen paketi gönderildiğini aktardı.

Bloomberg Cities direktörü James Andesron’ın da görüşlerine yer verilen haberde; “Depremzedelere etkili bir şekilde yardım ulaştırmak üzere İBB tarafından hızla Askıda Fatura platformu, inovatif belediyeciliğin tek kelimeyle çarpıcı bir örneğidir” yorumunda bulunuldu.

EUROCITIES, TANITIMA DESTEK VERİYOR

Haberde görüşüne başvurulan ve Avrupa’daki 200’den fazla şehrin yerel yönetimlerini temsil eden EUROCITIES’in (Avrupa Şehirler Birliği) Genel Sekreteri André Sobczak da bağışların dolaylı yoldan bürokratik süreçlere değil, somut bir yardıma gittiğini göstermenin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bu platform, 'şehir diplomasisi' dediğimiz olgunun güzel bir örneği. Hükümetler arasındaki ilişkiler sıkıntılı olsa bile, bu durum farklı ülkelerdeki şehirlerin işbirliği yapmasını engellemez. Birliğimiz, hem üye şehirlerin idarelerine hem de vatandaşlarına, Türkiye dışından da bağış yapılabilen bu platformunun tanıtılması için İBB’ye destek vermektedir.”

BOL ÖDÜLLÜ PLATFORM

İBB, tüm dünyada büyük ses getiren ‘Askıda Fatura’ projesiyle, 2021 yılı ‘Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı kazanmıştı. Dünyanın dört bir yanından 650 şehrin başvurduğu yarışmada İstanbul, Paris ve Londra ve New Orleans gibi şehirlerin de bulunduğu birçok dünya kentini geride bırakarak büyük ödüle ulaştı.

Proje son olarak Amerika merkezli IDC’nin düzenlediği dijital inovasyon projelerinin öne çıkarıldığı etkinlikte 6’ıncı ödülünü aldı. Askıda fatura projesi daha önce de Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı’nın (NALAS) düzenlediği İyi Uygulamalar Sempozyumu’nda, Avrupa’da ‘İyi Uygulama’ örneği kategorisinde; IDC CIO 2020 ödüllerinin ‘İş Geliştirme’ kategorisinde; Sürdürülebilir İş ödüllerinin ‘Sosyal Etki / Covid-19 Çalışmaları’ kategorisinde; IDC CIO 2021 ödüllerinin hem IT Cost Efficiency hem de ‘Business Enablement’ kategorisinde ödül aldı.