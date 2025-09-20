ASKİ'den 40 yıllık çileye son: Keçiören Etlik Mahallesi'nin su taşkın sorunu çözülüyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Keçiören ilçesinde en ufak yağışlarda bile sel ve su taşkınları yaşanan Etlik Mahallesi’ne müdahale ediyor. ASKİ ekipleri, mahallede altyapı yatırım hamlesi başlattı. Bölgeye toplam 1175 metre yeni atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hattı yapılıyor. Böylece hem kapasite arttırılacak hem de birleşik çalışan hatlar ayrılacak.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hizmet döneminde Başkent Ankara’nın yıllardır ihmal edilen kronik altyapı sorunlarını tek tek gündemine alarak çözüyor.

ASKİ, Ankara’nın Çankaya’dan sonraki 2. büyük ilçesi olan Keçiören’de, yaklaşık 40 yıldır çare bekleyen su baskınları sorununu çözecek çok önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında Etlik Mahallesi’nde Halil Sezai Erkut Caddesi’nde 80 metre, Ayvalı Caddesi’nde 525 metre, Adnan Yüksel Caddesi’nde 200 metre ve Etlik Caddesi’nde ise 370 metre olmak üzere toplam 1175 metre yeni atık su, yağmur suyu hattı inşa ediliyor. Böylece birleşik çalışan atık su ve yağmur suyu hatları ayrılarak, yüklenmeden kaynaklı su taşkınları sorunu giderilecek.

GENEL MÜDÜR AKÇAY, AYVALI CADDESİ’NDE

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, beraberindeki teknik ekibi ile birlikte Ayvalı Caddesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Mahalle sakinleri ve bölge esnafıyla sohbet eden Akçay, “ASKİ olarak vatandaşlarımızın gece gündüz hizmetindeyiz. Sizler için durmadan çalışıyoruz. Keçiören’de aslında 40 senelik sorunu çözüyoruz. Uzun yıllardır yüzüne bakılmamış, umursanmamış bölgelere girdik. Sizden az daha sabır istiyoruz’’ dedi.

“40 YILLIK ÇİLEDEN KURTULUYORUZ”

Bölgede esnaflık yapan Mehmet Güşan da, '”Yaptığınız çalışma bu bölge için çok gerekli bir çalışma. Çalışmaların uzun sürmesi maddi ve manevi olarak bizi biraz zorladı ancak bu bölgede büyük bir değişim gerekiyordu. Sizden 10 güne asfalt müjdemizi de aldık, teşekkür ederiz” diye konuştu.

Mahalle sakini Selami Sözdinler ise bölgede geçmişte yaşanan ciddi sorunları dile getirerek, şöyle konuştu: “Ben buranın en eski esnaflarındanım. Yıllardır bu binaların yağmur suyu ve kanalizasyon sularının aynı yerden gitmesinin eziyetini çektik. Şu an yapılan bu çalışma, bütün mahalleyi 40 yıllık çileden kurtaracak. Nihayet rahat bir nefes alacağız. Bu önemli proje için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Mansur Yavaş’a ve ASKİ Genel Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyoruz. Evet toz, toprak derken biraz yorulduk ama ilerisi güzel olan her şeyin stresi de, sıkıntısı da güzeldir. Sorunlarımıza kayıtsız kalmadığınız için tekrar teşekkür ediyorum.’’