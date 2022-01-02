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ASKİ'den Ankara Çayı'nda temizlik

ASKİ'den Ankara Çayı'nda temizlik

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara Çayı’ndan etrafa yayılan kötü kokunun giderilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Ankara Çayı’nda temizlik çalışmalarını hız verdi. Akarsu yatağı çevresinde 2 iş makinesi, 3 damperli kamyon ve 8 personelle düzenli olarak temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi daha temiz bir Başkent için çevre dostu uygulamalarına devam ediyor.

    ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara Çayı’ndan etrafa yayılan kötü kokunun giderilmesi ve toplum sağlığı korunması amacıyla Ankara Çayı’nda temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

PERİYODİK TEMİZLİK

    ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından akarsu yatağı çevresinde periyodik aralıklarla yapılan temizlik çalışması Baraj Mahallesi, Fruko Köprü üstü, Ihlamur Vadisi ve Çubuk-1 Barajı’nda da devam ediyor.

    Ankara Çayı’nda 2 iş makinesi, 3 damperli kamyon ve 8 personelle sürdürülen temizlik çalışmasıyla çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Etiketler abb ankara büyükşehir belediyesi
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