ASKİ'den bayram öncesi su tasarrufu ve kurban atıkları uyarısı

ASKİ Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları kurban atıkları ve su tasarrufu konusunda uyardı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Kurban Bayramı nedeniyle dere yatakları ile atık su ve yağmur suyu hatlarına kurban atıklarının atılmaması ve suyun israf edilmeden kullanılması konusunda vatandaşları uyardı.

Bayramda kurban atıklarının kanalizasyon ve dere yatağı gibi yerlere değil, belediyelerin gösterdiği alanlara bırakılması konusuna dikkat çeken ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları için de çağrıda bulundu.

“KANALİZASYON HATLARI ÇÖP DÖKME ALANI DEĞİLDİR”

Ankara’nın atık ve yağmur suyunu toplayarak arıtma tesislerine ileten kanalizasyon hatlarının, atılan kurban atıkları ile çöpler nedeniyle zaman zaman işleyemez hale geldiğine vurgulayan Öztürk, “Ne yazık ki bazı vatandaşlarımız kanalizasyon hatlarını çöplük gibi kullanıyor. Yağmur hatlarına atılan çöpler akışı engelleyerek kısa sürede tıkanmalara, kanal taşmalarına ve su baskınlarına neden oluyor”dedi.

Tıkanan hatların maddi kayıplara neden olduğunu, halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu hatırlatan Öztürk, şunları söyledi:

“ASKİ olarak kentimizin dört bir yanında kanalizasyon hatları, mazgallar ve dere yataklarının periyodik bakım ve temizliklerini aksatmadan yapıyoruz. Bakım, onarım ve temizlik ekiplerimizle Kurban Bayramı öncesinde de atık ve yağmur suyu taşıyan kanallarda son teknolojiyle üretilen araçlarla kapsamlı bir temizlik çalışması yaparak tüm önlemleri alıyoruz. ”

“MAZGALLAR YERİNDEN SÖKÜLEREK HATLARA ÇÖP ATILIYOR”

Sokaklardaki mazgalların bazılarının sökülerek içlerine inşaat atıklarından evsel atıklara kadar her türlü çöpün atıldığını tespit ettiklerini ifade eden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Kurban atıklarının kanallara atıldığına tanık oluyoruz. Başkentlileri kurban atıklarını dere yatakları, mazgallar, atık su ve yağmur suyu hatlarına atmamaları konusunda duyarlı olmaya ve hassasiyet göstermeye davet ediyorum” diye konuştu

“SUYU TASARRUFLU KULLANALIM”

Vatandaşlara bayram boyunca suyu tasarruflu kullanmaları konusunda da çağrı yapan Öztürk, “Her bir damlası kıymetli olan suyumuzu kullanırken bugünü, yarınları ve komşularımızı düşünerek hareket etmeliyiz. Özellikle bahçe sulamalarında lütfen tasarrufu ön planda tutalım” dedi.

Kurban Bayramı tatili süresince hizmetlerin aksamaması için ASKİ ekiplerinin gerekli önlemleri aldığının altını çizen Öztürk, ekiplerin olası olumsuzluklara karşı 7/24 hizmet vereceğini söyledi.