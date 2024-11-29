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ASKİ'den Etimesgut'ta 210 milyon TL'lik altyapı yatırımı

ASKİ'den Etimesgut'ta 210 milyon TL'lik altyapı yatırımı
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Etimesgut ilçesinde yaşanan altyapı sorunlarını çözmek için bölgeye 210 milyon TL’lik yatırım yaptı.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, yatırım kapsamında ilçedeki ana arterlerden Bağlıca Bulvarı ile işlek caddelerden Zirve ve Kürşat Caddelerine toplam 3 kilometre atık su (kanalizasyon) ve 4 buçuk kilometre de yeni yağmur suyu hattı yapıldığını bildirdi. Altyapının yenilenmesi ile aşırı yağışlarda bölgede yaşanan sel manzaralarına ve afet riskine son verilmesi hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’nın 21. yüzyıla yakışır bir başkent görünümüne kavuşması için içme suyu ve altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkent Ankara’nın kronik altyapı sorunlarını bir plan dâhilinde gündemine alarak tek tek çözen ASKİ, Etimesgut’un altyapısını yeniliyor.

SEL MANZARALARI YAŞANIYORDU

Bağlıca Mahallesi’nin ana arteri olan, Çevre Yolu bağlantısı da yapılan Bağlıca Bulvarı ile Etimesgut’un yine işlek caddelerinden Zirve ve Kürşat Caddeleri, yetersiz altyapı nedeniyle zaman zaman sel ve su taşkınları ile gündeme geliyordu. Yaşanan su baskınları, bölgede trafik akışını durdururken, esnaf ve vatandaşları mağdur ediyordu.

Bölgede çalışma yapan ASKİ ekipleri, söz konusu güzergâh üzerinde yeterli kapasitede atık su hattı bulunmadığını tespit etti ve bölgedeki yoğun yapılaşmanın ihtiyacına cevap verecek şekilde yeni atık su hatları ve şehir selleri ile mücadele kapsamında yağmur suyu hatları planladı.

TOPLAM 7 BUÇUK KİLOMETRE HAT İMALATI

Bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, “İlçemizin altyapı sorunlarını gidermek ve bölge halkının ihtiyacını karşılamak amacıyla  

Bağlıca Bulvarı, Zirve ve Kürşat Caddelerinde toplam 3 kilometre atık su, 4 buçuk kilometre de yeni yağmur suyu hattı imalatını tamamladık” dedi. Akçay, şöyle devam etti:

“Bu altyapı çalışmalarımızın idaremize maliyeti Bağlıca Bulvarı’nda yaklaşık 164 buçuk milyon TL, Zirve ve Kürşat Caddesi’nde ise yaklaşık 45 buçuk milyon TL oldu. Yani toplam da 210 milyon TL’lik altyapı yatırımı söz konusu.  Sadece Etimesgut değil; Ankara’mızın her köşesinde yatırım çalışmalarımız sürüyor.  25 ilçede önemli yatırımları tek tek hayata geçiriyoruz. Tüm dünyada iz bırakan iklim değişikliği etkisiyle son yıllarda artan şiddetli yağışlar, şehir sellerine sebep olduğu için ASKİ olarak riskli olarak belirlediğimiz alanlarda yağmur suyu hatları projelerimize hız veriyoruz. Zaman içinde değişen imar planları nedeniyle imar parselleri altında kalan ve ekonomik ömrünü tamamlayan atık su hatlarını yenileyip, yeni yağmur suyu hatları yapıyoruz. Ayrıca altyapıyı modernleştirmek ve tesislerimiz üzerindeki baskıları azaltmak için bazı cadde ve sokaklarda birleşik çalışan yağmur ve atık su hatlarını da ayrıştırıyoruz.”

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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