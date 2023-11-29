ASKİ'den Taşkın Yönetim Planı toplantısı

ASKİ Genel Müdürlüğü, “Ankara İli Taşkın Yönetim Planı Tedbirleri ve Farkındalık Toplantısı Bilgilendirme Sunumu”na ev sahipliği yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Karayolları Genel Müdürlüğü ve TCDD yetkililerinin de katıldığı toplantıda taşkınların başlıca sebepleri masaya yatırıldı, alınacak önlemler görüşüldü.

İklim değişikliğinin etkisi ile kentlerde su baskınlarının sıklığı ve şiddeti giderek ASKİ Genel Müdürlüğü’nde “Taşkın Yönetim Planı” toplantısı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde, ASKİ’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, ilgili tüm paydaşları bir araya getirirken toplantıda Ankara özelinde alınacak önlemler konuşuldu. Ayrıca havza ölçeğinde taşkın riski taşıdığı öngörülen yerlere ilişkin hazırlanan “taşkın tehlike ve risk haritaları” değerlendirildi.

Can kaybının olmaması, mal kaybının ise asgari seviyeye indirilmesinin hedeflendiği sunuma ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay başkanlık etti. Toplantıda ASKİ’yi temsilen Genel Müdür Yardımcıları Yılmaz Şengül ve Oktay Başkaya ile daire başkanları da hazır bulundu.

YEŞİL ALAN VURGUSU

Toplantıda konuşan ASKİ Genel Müdürü Akçay, taşkınların felakete dönüşmesinde yanlış yapılaşma ve imar planlarının rolünün büyük olduğunu vurgulayarak, 'İmar planı çalışmalarında derelerde akış yatağını bozacak faaliyetlerin yapılamayacağı hususu net bir şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca taşkın koruma alanı olarak belirlenen alanların da imar kanununda yeşil alan olarak bırakılması maddesinin temel yasada açıkça bulunması elzemdir'' dedi.

“GELECEKTE YAŞANABİLECEK FELAKETLERİ ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Konuşmasında Ankara’da taşkınların önlenmesine ilişkin çalışmaların tarihçesini anlatan Akçay, afet ve kriz yönetiminde görev dağılımının önemini vurguladı. Akçay, ‘’Gelecekte yaşanabilecek felaketleri önlemek için iş birliğini önemseyerek çalışıyoruz. Taşkın yönetimi konusunda kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumluluklarının tam olarak belirlenmesi, sınırlarının tam olarak çizilmesi, gerekli koordinasyonun sağlanması açısından hayati önem taşıyor” diye konuştu.

MASTER PLAN’DA “TAŞKIN” BAŞLIĞI

Akçay, ASKİ’nin 2020 yılında başlattığı ve Ankara’nın gelecekteki 30 yıllık içme suyu ve altyapı sorunlarını gidermeyi hedefleyen Master Plan çalışmasının taşkınların önlenmesine yönelik bölümler de içerdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Ankara’da geçmişte yapılan hataların telafisi için ASKİ, tüm imkanları ile çalışmalarını sürdürüyor. Taşkınlarla ilgili en temel problem yanlış imar planları. Ankara Çayı ve çevresindeki dere ve çay yataklarının planlı ve plansız olarak imara açıldığını görüyoruz. Taşkınların en önemli nedenlerinden birisi dere yataklarında yapılan bu yapılaşmalardır.’’

KARAASLAN’DAN ASKİ’YE TEŞEKKÜR

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan ise “Kalite ile ilgili içme suyu havza koruma planları ile ilgili mevzuat çerçevesinde daha önce 41 olan parametreyi 99 parametreye çıkardık. Bununla alakalı da ASKİ Genel Müdürlüğümüz hızlı bir şekilde reaksiyon alarak akredite oldu birçok parametrede. Yakın iş birliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

TAŞKIN YÖNETİM PLANLARI 24 HAVZADA TAMAMLANDI

"Taşkın Yönetim Planları"na ilişkin çalışmalar 24 havzada tamamlanırken, son havza olan Meriç- Ergene Havzası’nda ise çalışmalar halen sürdürülüyor.