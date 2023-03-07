ASKİ'nin Malatya'ya kurduğu mobil arıtma tesisi 12 bin 500 m3 içme suyu sağladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nün depremin ilk günlerinde Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kurduğu mobil içme suyu arıtma tesisi, 12 bin 500 metreküp içme suyu sağladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi afet bölgelerinde vatandaşların acil ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Başkent Ankara depremzedelere destek olmak için adeta tek yürek olurken ASKİ de 871 teknik personel ve 152 araç ile deprem bölgesine yardıma koştu.

12 BİN 500 METREKÜP İÇME SUYU SAĞLADI

ASKİ’nin depremin ardından içme suyu krizi ile boğuşan Malatya’da Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kurduğu mobil içme suyu arıtma tesisi kurulduğu 9 Şubat 2023 tarihinden itibaren 12 bin 500 metreküp içme suyu sağladı. ASKİ mobil tesisi; afet hazırlık projeleri kapsamında muhtemel afetlerde kullanmak üzere dizayn ettirmişti.