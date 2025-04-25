  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ata Çiftliği, Bisikletle Oryantiring Türkiye Şampiyonası’nın ilk etabına ev sahipliği yaptı

Ata Çiftliği, Bisikletle Oryantiring Türkiye Şampiyonası’nın ilk etabına ev sahipliği yaptı

Ata Çiftliği, Bisikletle Oryantiring Türkiye Şampiyonası’nın ilk etabına ev sahipliği yaptı
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi’ne kazandırılan Ata Çiftliği (BAKAP), Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Bisikletle Oryantiring Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.

Bisikletle Oryantiring Türkiye Şampiyonası’nın ilk etabı, Ankara’nın en büyük tarım ve rekreasyon alanı olan Ata Çiftliği’nde düzenlendi.

Türkiye’nin dört bir tarafından şampiyonaya katılmak için gelen sporcular, harita yardımıyla zamana karşı yarışarak hem fiziksel hem zihinsel becerilerini ortaya koydu.

143 SPORCU YARIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğiyle organize edilen yarışta her yaştan 143 sporcu, Ata Çiftliği’nin zengin doğal dokusunda yön bulmaya çalışırken, bir yandan da bisiklet performanslarını sergiledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Sercan Yiğit, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve sporcuya desteklerinin tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, “24-26 Nisan tarihleri arasında Bisikletle Oryantiring Türkiye Şampiyonası gerçekleştiriyoruz. Bu yarış üç etaptan oluşuyor. İlki Ata Çiftliği Rekreasyon Alanı’nda gerçekleşiyor. Türkiye genelinden 143 sporcu yarışma alanımızda” dedi.

ATA ÇİFTLİĞİ ETABI TAKDİR TOPLADI

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, organizasyonun gerçekleşmesinde sunduğu katkılardan dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Bu çok güzel mekânda uzun yıllardır yapılmayan ‘Bisikletle Oryantiring Türkiye Şampiyonası’ yarışmalarını burada yapmamız bizim için çok anlamlı ve önemliydi. Gerçekten böyle müthiş bir yeşil alanda bu şampiyonayı yapmış olmamız bizim için büyük bir mutluluk. Sporcularımız zaten bunu uzun yıllardır özlüyorlardı. Bu çalışmaların sonrasında da dereceye giren sporcularımızı bir kampa alarak gelecek sezonlara Milli Takım olarak hazırlanacağız” diye konuştu.   

Şampiyonanın Etkinlik Direktörü Ekrem Deniz ise, şampiyona sonrasında Bisikletle Oryantiring Milli Takımı’nın şekilleneceğine vurgu yaparken şöyle konuştu:

“Bu alan bisikletle oryantiring için çok ideal. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın tavsiyesiyle, bizim de buradaki incelemelerimiz sonucunda bu alanın çok güzel olduğunu anladık ve yarışmayı buraya koyduk. Bundan sonraki etaplarımız Hacettepe Üniversitesi’nde ormanlık alanda olacak.”      

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mevduat faizinde yarış kızıştı: İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi Mevduat faizinde yarış kızıştı: İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi Merkez Bankası enflasyon tahminlerini bir kez daha güncelledi Merkez Bankası enflasyon tahminlerini bir kez daha güncelledi ''Boşanıyorlar'' denirken şimdi de hamilelik iddiası olay oldu ''Boşanıyorlar'' denirken şimdi de hamilelik iddiası olay oldu Ekranların efsane dizisi Arka Sokaklar'da izleyiciyi kahreden veda Ekranların efsane dizisi Arka Sokaklar'da izleyiciyi kahreden veda Bakanlık Nisan ayı ''ifşa'' listesini güncelledi: En çok hile sucakta! Bakanlık Nisan ayı ''ifşa'' listesini güncelledi: En çok hile sucakta! Türkiye'de tam bin 700 yıldır aranan yeraltı şehrinin bulunduğu iddia edildi! Türkiye'de tam bin 700 yıldır aranan yeraltı şehrinin bulunduğu iddia edildi! Haftalık kirası sadece 50 milyon TL'cik: Yüzen saray Bodrum'a yanaştı, servet bıraktı Haftalık kirası sadece 50 milyon TL'cik: Yüzen saray Bodrum'a yanaştı, servet bıraktı Yeni araştırma: Sağlıklı hayat için günde kaç adım atılmalı? Yeni araştırma: Sağlıklı hayat için günde kaç adım atılmalı? Naci Görür'den Kütahya depremi sonrası kritik açıklama Naci Görür'den Kütahya depremi sonrası kritik açıklama Marmara'nın tsunami haritası çıkarıldı: İşte en riskli bölgeler Marmara'nın tsunami haritası çıkarıldı: İşte en riskli bölgeler
Diyanet'in Kur'an kursunda 10-13 yaşlarındaki 17 çocuk istismar edildi Diyanet'in Kur'an kursunda 10-13 yaşlarındaki 17 çocuk istismar edildi Altın fiyatlarındaki düşüşü bilen İslam Memiş'ten yeni uyarı Altın fiyatlarındaki düşüşü bilen İslam Memiş'ten yeni uyarı Antalya'da saatlerce süren rehine krizi bir cinayet bir intiharla son buldu! Antalya'da saatlerce süren rehine krizi bir cinayet bir intiharla son buldu! Bülent Uygun'un 29 yaşındaki kızı Almina hayatını kaybetti Bülent Uygun'un 29 yaşındaki kızı Almina hayatını kaybetti Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Çok sayıda ilimizde sağanak yağış bekleniyor! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Çok sayıda ilimizde sağanak yağış bekleniyor! Doğu Perinçek'ten canlı yayında 2 siyasi isim için suikast iddiası! Doğu Perinçek'ten canlı yayında 2 siyasi isim için suikast iddiası! İstanbul'da deprem korkusuyla geceyi sokakta geçirenler birbirine girdi! İstanbul'da deprem korkusuyla geceyi sokakta geçirenler birbirine girdi! İstanbul ve Kütahya'nın ardından şimdi de Karadeniz! İstanbul ve Kütahya'nın ardından şimdi de Karadeniz! Doktoru Sırrı Süreyya Önder’in son sağlık durumunu açıkladı Doktoru Sırrı Süreyya Önder’in son sağlık durumunu açıkladı ''Ekrem İmamoğlu tahliye edilecek'' deyip tarihi verdi! ''Ekrem İmamoğlu tahliye edilecek'' deyip tarihi verdi!