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Atatürk, Konyaaltı'nda sevdiği şarkılarla anıldı

Atatürk, Konyaaltı'nda sevdiği şarkılarla anıldı
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Konyaaltı Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86’ncı yıl dönümünde Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde anma programı düzenledi. Programda konuşan Başkan Kotan, ''Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın mimarı Atamızı sevdiği şarkılarla anıyoruz. O’nun düşüncelerini gelecek nesillere taşımak bizim görevimiz'' dedi

Konyaaltı Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının yıl dönümünde saygı ve özlemle anmak için özel bir program düzenledi. Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde  düzenlenen programda Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi. İlke Türkdoğan’ın sahne aldığı programda Konyaaltı sakinleri, Atatürk’ün sevdiği şarkılarla duygu dolu anlar yaşadı. Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Orkestrası eşliğinde gerçekleşen programa Başkan Kotan, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nail Kamacı, Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte katıldı. 

Konyaaltı Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86’ncı yıl dönümünde Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde anma programı düzenledi. Programda konuşan Başkan Kotan, ''Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın mimarı Atamızı sevdiği şarkılarla anıyoruz. O’nun düşüncelerini gelecek nesillere taşımak bizim görevimiz'' dedi

VİZYONER BİR LİDER 

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anarken, her zaman Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirleriyle hareket ettiğini kaydetti. Başkan Kotan, “Düşünün ki öyle bir lider; savaş yıllarında bile meclisin toplanmasını, halkın özgür iradesiyle karar almasını istiyor. Yetkisini meclisten alıyor. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurmamız lazım diyor ve Cumhuriyeti kuruyor. Ardından seçme ve seçilme haklarından devrimlere kadar birçok adım atarak Türkiye Cumhuriyeti’ni dünyayla entegre hale getiriyor. Bu da yetmiyor, siyasi yapının oluşması için partilerin kurulmasını teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.

BİZE ÖĞRETTİKLERİ DOĞRULTUSUNDA İLERLİYORUZ

Cumhuriyetin temelinin demokrasiyle bir bütün olduğunu söyleyen Başkan Kotan, “Demokrasi olmadan Cumhuriyet içi boş bir kavramdır. Biz, bu koltuklarda oturuyorsak bunu demokrasiye ve Atatürk’e borçluyuz. Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet, saygı ve özlemle anıyorum. Konyaaltı Belediyesi olarak yaptığımız tüm hizmetlerde, O’nun bize öğrettikleri doğrultusunda ilerliyoruz. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi!” şeklinde konuştu.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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