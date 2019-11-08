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  4. 08 Kasım 2019 17:13

Atatürk Maltepe'de saygı zinciri ve saygı dalışıyla anılacak

Maltepe Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 81. yılında, binlerce kişinin katılacağı “Ata’ya Saygı Zinciri” ve 16 dalgıcın katılacağı “Ata’ya Saygı Dalışı” etkinliği ile anacak.

Atatürk Maltepe'de saygı zinciri ve saygı dalışıyla anılacak
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Maltepe’deki anma etkinlikleri kapsamında sahilde, “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturulacak ve Atatürk mavi gözleriyle denizden çıkacak. Uzun yıllardır İstanbul’da çalışan, Atatürk aşığı İngiliz ressam Ned Pamphilon’a ait “Atatürk’ün Gözleri” tablosu, Atatürk posteri ve dev Türk bayrağını sönmeyen meşaleler eşliğinde denizden çıkarılacak.   

          Etkinlikler çerçevesinde saat 08.00’dan itibaren, Küçükyalı sahilden Bostancı’ya kadar insan zinciri oluşturulup, Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 9’u 5 geçe saygı duruşunda bulunulacak.

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