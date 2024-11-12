Atatürk sevdiği şarkılarla Kartal’da anıldı

Kartal Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 86. yılında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Soğanlık Kültür Merkezi sahnesinde gerçekleştirilen anma konseri, Kartal Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanlığı'nın ortak organizasyonu ile yapıldı.

Gecede, Dragos Musiki Derneği Korosu, Atatürk’ün en sevdiği şarkıları seslendirerek salondaki dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Atatürk’ün sevdiği eserlerin seslendirildiği konser, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı ve coşkulu bir atmosferde gerçekleşti.

Etkinliğe, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, Basın Yayın Müdürü Coşku Bozduman, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, Kartal Kent Konseyi Başkanı Av. Türkan Kurtulmuş, Kordonboyu Mahalle Muhtarı Arzu Keskin, Oran Okulları Genel Müdürü Fahri Cürebal, yönetim kurulu üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Gecenin sonunda, plaket takdimini Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, Kordonboyu Mahalle Muhtarı Arzu Keskin, Kartal Kent Konseyi Başkanı Av. Türkan Kurtulmuş ve Sidat Başkanı Nazife Hüner birlikte gerçekleştirdi. Dragos Musiki Derneği Koro Şefi Serdar Taştanlıoğlu’na teşekkür plaketi takdim edildi. Ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan’a teşekkür hediyesini takdim ettiler.

Atatürk’ün sevdiği şarkılarla dolu bu özel gecede, katılımcılar, Ulu Önder’e olan sevgilerini ve saygılarını bir kez daha dile getirdiler.