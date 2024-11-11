Atatürk vefatının 86. yılında Kartal’da törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde Kartal'da düzenlenen etkinliklerle anıldı. Kartal Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunma töreniyle başlayan anma programı, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıldönümü dolayısıyla "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı" çerçevesinde Kartal Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda bir anma töreni gerçekleştirildi. Törene, İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı, Garnizon Komutanlığı Deniz Teknik Komutanı Vekili Albay Mümtaz Bilginşen, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, siyasi parti temsilcileri, dernek yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saat 09.05'i gösterdiğinde çalan siren sesiyle iki dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Törende, Atatürk ve silah arkadaşları anıldı ve konuşmalar yapıldı. Kurumların Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla Kartal Meydanındaki tören sona erdi.

Öğrenciler Atatürk’ü andı

Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni sonrasında 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri Bülent Ecevit Kültür Merkezinde öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti. Programa ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler, sivil toplum kurumları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.