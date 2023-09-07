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Atatürkçü Düşünce Derneği'nden Bodrum Belediyesi'ne ziyaret

Atatürkçü Düşünce Derneği'nden Bodrum Belediyesi'ne ziyaret
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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti.

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, merkez yönetim kurulu üyeleri, Bodrum Şube Başkanı Ümit Baltutan ve şube yönetim kurulu üyeleri Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın’ın da bulunduğu ziyarette, derneğin faaliyetleri, bugüne kadar ortak gerçekleştirilen proje ve çalışmaların yanında yeni proje ve çalışmalar üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından Trafo Kafe’de dernek üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Mustafa Hüsnü Bozkurt ve beraberindekiler Goca Bodrumlular gecesine katıldı.

ADD Genel Başkanı Bozkurt ve Başkan Aras Kent TV Açık Görüş Programında

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 7 Eylül Perşembe günü saat 20.00’da Kent TV’de Açık Görüş programında gazeteci yazar Ayhan Ongun’un konuğu olacaklar.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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